Aktualisiert am

So profitieren Sie von Dividenden-Aktien

Technische Analyse : So profitieren Sie von Dividenden-Aktien

Das Umfeld für Aktieninvestments hat sich etwas verbessert. Eine Aktiendividendenstrategie sollte in diesem Jahr eine gute Chance auf eine brauchbare Gesamtrendite liefern.

Das Jahr 2022 war an den Aktienmärkten zunächst durch eine Baisse geprägt. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, die hohen Energiekosten, hohe Inflationsraten, die restriktive Geldpolitik und die Kursverluste an der Wall Street drückten auf das Kursniveau. Während sich die Aktienmärkte seit Oktober 2022 erholen konnten und jetzt im Umfeld des Kursniveaus des Jahresanfangs 2022 notieren, ist es an den Anleihemärkten bei den Kursverlusten geblieben.

Mit Blick auf 2023 wird es bei Euro-Anleihen aufgrund der zu erwartenden Geldpolitik und den zwar reduzierten, aber weiterhin zu hohen Inflationsraten – nach der kleinen Rally zum Jahresstart – schwer werden, jetzt eine bessere Performance als den „Kupon“ zu erzielen. Demgegenüber hat sich das Umfeld für Aktieninvestments etwas verbessert, sodass eine Aktiendividendenstrategie in diesem Jahr eine gute Chance auf eine höhere, positive Gesamtrendite liefern sollte.