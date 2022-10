Technische Analyse : Gold vor neuen Rekordkursen

Aktualisiert am

Der Goldpreis hat sich aus dem jüngsten Tief gut befreit. Jetzt sind die Bullen wieder am Zug. Das könnte eine Preisrallye auslösen.

Ja – es gibt sie noch: die Männersender. Ein tag- und nachtfüllendes Programm, das nichts mit Boulevard, Nachrichten oder Film zu tun haben will, sondern nur sendet, was wirklich interessiert. Es geht um Schrauber und Modellbauer, Krabbenfänger und Überlebenskünstler, Schnapsbrenner, für den komödiantischen Teil Geisterjäger und – Goldgräber. Sie schürfen irgendwo in Alaska mit mehr oder weniger Ausrüstung mehr oder weniger Gold und haben mehr oder weniger Erfolg.

Das Drehbuch ist immer das gleiche: Der Winter naht, das Ziel ist noch nicht erreicht, kaputte Maschinen oder widerborstige Landverpächter behindern die Arbeit. Was man nicht sieht, wird einem von einer sonoren Stimme aus dem Off erklärt. Jede Folge endet mit dem Goldwiegen und der Umrechnung seines Wertes in Dollar. Man darf wohl annehmen, dass mittlerweile die TV-Honorare der Hauptfiguren von Parker Schnabel bis Tony Beets ihre Schürfergebnisse übersteigen.