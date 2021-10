Technische Analyse : Deutsche Renditen vor dem Ausbruch

Die wichtigste Währung an den Finanzmärkten steht derzeit auf dem Spiel: Es geht allein ums Vertrauen. Mit geht fast alles – ohne so gut wie nichts.

Die wichtigste Währung an den Finanzmärkten ist: Vertrauen. In erster Linie das Vertrauen darauf, dass alles gut werden wird. Der Erkenntnis- oder Neuigkeitswert dieser beiden ersten Sätze dürfte sich zwar in überschaubaren Grenzen halten. Für mich ist es aber eminent wichtig, sie mir immer wieder aufs Neue vor Augen zu halten. Im alltäglichen Wirrwarr von Analysen, Prognosen, Nachrichten, Kommentaren und immer neuen Zahlen zu allen möglichen, oft genug vermeintlich wichtigen, tatsächlich oft aber völlig überflüssigen Zahlen gerät sie nur zu oft in Vergessenheit. Es geht allein ums Vertrauen. Mit geht an den Finanzmärkten fast alles – ohne so gut wie nichts.

Um es am jüngsten Beispiel festzumachen: Von Mai 2020 an vertrauten die Märkte darauf, dass die Notenbanken im Verein mit den Biotech-Unternehmen die Pandemie schon in den Griff bekommen werden. Die Party begann. Zweifel wurden beiseitegewischt, die beste aller möglichen Zukünfte eingepreist und selbst der Kater danach zwischenzeitlich infrage gestellt.