Die Aktie, die immer steigt. Manch ein Anleger wird schon beim Anblick einer Obstschale leuchtende Augen bekommen. Seit dem Tief nach der großen abendländischen Aktienbaisse im Jahr 2003 hat die Aktie von rund 25 US-Cent auf fast 190 US-Dollar zugelegt. Ich widerstehe der Versuchung, diese Wertsteigerung in Prozent auszudrücken. Selbst seit dem Tief der Finanzkrise 2008, damals notierte Apple bei 3 Dollar, käme dabei noch immer eine ordentlich vierstellige Zahl heraus. Apple hat durch diese immensen Kursgewinne mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Billionen Euro eine Dimension erreicht, die sich noch vor ein paar Jahren wohl kaum jemand vorstellen konnte. 2700 Milliarden Euro sind derzeit fast doppelt so viel, wie alle 40 Dax-Werte gemeinsam auf die Waage bringen. Selbst der Ranglistenerste des Dax, SAP, erreicht mit knapp 145 Milliarden Euro lediglich ein Niveau, das Apple an guten Tagen gewinnt und an schlechten verliert.

Der Apple-Kurs blieb in den vergangenen Jahrzehnten zwar nicht unbeeindruckt von heftigen Einbußen an der Wall Street. Aber er verlor auf dem Weg nach unten oft weniger als der Markt, berappelte sich aber fast immer schneller als der Rest und erzielte früher als fast alle anderen Charts inklusive S&P-500, Nasdaq-100 und Dow neue Zyklus-und Rekordhochs.