Technische Analyse : Alarmsignal für den Nasdaq 100

Seit 2009 befindet sich der US-Technologieaktienindex im Aufwärtstrend. Doch der gerät nun in Gefahr, zeigt die Technische Analyse.

Die Kurse im Blick: ein Händler an der Wall Street Anfang Januar Bild: Getty

Vor noch nicht unendlicher langer Zeit bestand das wichtigste Handwerkszeug eines technischen Analysten erstens aus Millimeterpapier, zweitens aus Bleistift und Geodreieck und drittens aus einer Tageszeitung: Damit konnte man sich seine Charts selbst „bauen“. Alternativ abonnierte man sündhaft teure Dienste, die nichts anderes taten, als einmal in der Woche die wichtigsten Charts gebunden in einem DIN-A4-Heft zu veröffentlichen. Ich erinnere mich noch gut daran: Diese Hefte wurden in den unteren Besoldungsgruppen, zu denen ich mich zählen musste, wie Blattgold herumgereicht – und an­schließend vom Chef zur Verwahrung wieder eingesammelt.

Die Zeiten und technischen Hilfsmittel haben sich geändert, die Methode ist die gleiche geblieben. Noch immer steht im Mittelpunkt die Frage, was man aus menschengeschaffenen Kursmustern herauslesen kann. Die Prämisse: Vergangenheit wiederholt sich. Menschen ändern ihr Verhalten, wenn überhaupt, dann nur in sehr langen Zeiträumen. Gier bleibt eben über Generationen hinweg Gier und Angst bleibt Angst – egal ob man mit Papier oder PC versucht, den Börsen dieser Welt ihre Geheimnisse zu entreißen.