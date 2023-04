Aktualisiert am

Hoffnungsträger am deutschen Aktienmarkt

Nivea-Dosen in einer Fabrik von Beiersdorf Bild: Reuters

Die Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt und im Dax seit Anfang Oktober 2022 hat einerseits für eine leicht überkaufte mittelfristige Lage gesorgt, sodass im Index bei freundlichem Grundton für die kommenden Wochen mit einer deutlichen Abschwächung der mittelfristigen Aufwärtsdynamik zu rechnen ist. Andererseits hat diese Aufwärtsbewegung zu einer grundlegenden Verbesserung der Marktbreite, also der isolierten technischen Lage, in den 40 Indexmitgliedern gesorgt.

Dies zeigt sich auch darin, dass es mit Beiersdorf, Deutscher Börse, Porsche-AG-Vorzügen und Rheinmetall bereits vier Titel gibt, die in den letzten Wochen neue Allzeithochs erreicht haben, wobei nur der Dax-40-Neuling Rheinmetall eine mittelfristig etwas überkaufte Lage aufweist. Hinzu kommt die attraktive technische Gesamtlage des Dax-Schwergewichts SAP. Der Wert, bei dem das mittelfristige technische Kursziel angehoben werden sollte, hat wieder die technische Führungsrolle unter den deutschen Standardwerten für die laufende Klettertour inne.