Leergelaufene Tankstellen : Frankreichs Sprit-Engpass lockert sich – aber die Lage bleibt angespannt

Auf Reserve mit dem Auto durch Frankreich zu fahren bleibt ein Wagnis. Dreieinhalb Wochen nach Beginn der Raffineriestreiks hat sich die Versorgungslage mit Sprit zwar verbessert. Die zum Teil Hunderte von Metern langen Schlangen, die sich auch auf der Autobahn vor Raststätten mit Tankstellen gebildet hatten, sind weniger geworden. Litten zwischenzeitlich mehr als 30 Prozent aller Stationen im Land unter Engpässen mit mindestens einem Kraftstoff, sind es zu Beginn der Herbstferien in Frankreich und fünf deutschen Bundesländern weniger als 17 Prozent.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Die Lage ist von Region zu Region aber sehr unterschiedlich. Besonders betroffen bleibt Bourgogne-Franche-Comté im Osten des Landes rund um Städte wie Dijon, Belfort und Besançon. Dort sind nach Regierungsangaben nach wie vor 29 Prozent aller Tankstellen leergelaufen oder zeitweise ohne Benzin oder Diesel. Kritisch bleibt die Lage auch in der Île-de-France rund um Paris und in Auvergne-Rhône-Alpes im Südosten, was Lyon, Grenoble und Clermont-Ferrand einschließt. In diesen beiden Regionen ist rund jede vierte Tankstelle betroffen.

In der Normandie ist es dagegen nur noch jede zehnte. In der Bretagne und in Nouvelle Aquitaine im Südwesten sind es noch weniger. Auch in der Region Grand-Est an der Grenze zu Deutschland verzeichnen mit rund 16 Prozent nur noch halb so viele Tankstellen Engpässe wie zu Beginn dieser Woche, wenngleich das Befüllen von Reservekanistern unter anderem im Elsass verboten bleibt.

Benzin knapper als Diesel

Der Chef des französischen Automobilverbands Mobilians sprach am Freitagmorgen im Radio von einer deutlichen Verbesserung und stellte eine Rückkehr zu den üblichen Tankstellenbeständen binnen fünf bis sieben Tagen in Aussicht. Auf den Autobahnen sei die Situation fast wieder normal. Frankreichs Premierministerin Élisabeth Borne sagte, die Franzosen könnten frohen Mutes in den Urlaub fahren. Aus Regierungssicht haben die verstärkten Kraftstoffimporte, die Lockerung des Sonntagsfahrverbots für Tanklaster und Zwangsverpflichtungen in den Raffinieren die Versorgungslage verbessert.

Mehr zum Thema 1/

Entlang der französischen Autobahnen ist Benzin etwas knapper als Diesel. Der Konzessionär Vinci berichtete am Freitag, dass von den Tankstellen auf seinen Strecken in Süd- und Westfrankreich 90 Prozent Benzin und 92 Prozent Diesel vorrätig haben. Bei Konzessionär Sanef im Norden haben 82 Prozent Benzin und 90 Prozent Diesel. Bei APRR, das die Autobahnen in Ostfrankreich betreibt, haben 82 Prozent der Tankstellen Benzin und 88 Prozent Diesel.

Produktion ruht zum Teil noch

Beendet sind die Streiks in Frankreich nicht, auch wenn die Arbeit in den meisten Raffinerien und Kraftstoffdepots nach erfolgreichen Lohnverhandlungen wieder aufgenommen wurde. An zwei Standorten des Energiekonzerns Totalenergies ruht die Produktion immer noch, darunter die größte Raffinerie des Landes in der Normandie.

Auch mehrere französische Kernkraftwerke werden weiter bestreikt. Das beeinträchtigt die aktuelle Stromproduktion und die laufenden Wartungsarbeiten. Der Netzbetreiber RTE warnte diese Woche vor „schwerwiegenden Folgen für die Stromversorgung“ in diesem Winter, wenn die Streiks anhielten. Von den mehr als 60 Gigawatt Leistung des französischen Kernkraftwerksparks sind aktuell weniger als 30 Gigawatt abrufbar.