Nach Entlastungspaket : Tankrabatt wurde nicht vollständig an Verbraucher weitergegeben

Die Bundesregierung wollte mit einem steuerlichen Entlastungspaket Verbraucher von den steigenden Kraftstoffpreisen entlasten. Für einen Zeitraum von drei Monaten wurde die steuerliche Belastung auf Benzin zum 1. Juni von bislang 65,45 Cent je Liter (c/l) um 29,55 c/l auf 35,9 c/l gesenkt. Beim Diesel sank die Belastung immerhin von 47,04 c/l um 14,04c/l auf 33 c/l. Inklusive Mehrwertsteuer liegen die theoretisch möglichen Preissenkungen also bei 35,16 c/l für Benzin und bei 16,7 c/l für Diesel. Inzwischen ist eine kontroverse Diskussion darüber entbrannt, ob und in welcher Höhe die Mineralölkonzerne die Steuersenkung an ihre Kunden weitergeben. Die Analysen fallen sehr unterschiedlich aus. Während das Ifo-Institut und zuletzt auch das Statistische Bundesamt die Auffassung vertreten, dass ein wesentlicher Teil der Entlastung an die Verbraucher weitergegeben wird, sieht das zum Beispiel der ADAC ganz anders. Tatsächlich ist die Frage nach der Weitergabe der Entlastung gar nicht einfach zu beantworten.

Denn neben den steuerlichen Faktoren spielen die Beschaffungskosten für die in Europa gängige Sorte Brent auf den Rohölmärkten sowie der Dollarkurs zum Euro eine Rolle. Außerdem sind in Europa die Entwicklungen auf den Kassa-Märkten in Rotterdam sowie auf den Terminmärkten (Brent Futures) an der Intercontinental Exchange (ICE) relevant. Hinzu kommen die Kosten für die Raffination und die Distribution der Kraftstoffe zu den Tankstellen. Dabei schwanken vor allem die Raffineriemargen aufgrund der hohen Fixkosten petrochemischer Anlagen sehr stark.