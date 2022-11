Tagesgeld und Festgeld : Zinswende für die Kleinsparer

Bis die Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) in jedem Dorf in Deutschland angekommen ist, dauert es offenbar ein bisschen. Direktbanken wie die ING Deutschland ließen sich die Chance nicht entgehen, auf die ersten Signale der Notenbank für eine Ära höherer Zinsen mit einem schnellen Ende ihrer Negativzinsen für Kunden und einem Comeback des Tagesgeldkontos zu reagieren. Der Werbeeffekt war ihnen sicher.

Mittlerweile aber tut sich auch bei den Volksbanken und Sparkassen im ganze Lande etwas, wie das Verbraucherportal Biallo in einer Vergleichsstudie herausgearbeitet hat, die der F.A.Z. exklusiv vorab vorliegt.

Die Sparzinsen vieler kleinerer Institute reichen demnach zwar nicht an die besten bundesweiten Anbieter in den Vergleichstabellen im Internet heran. Sie gleichen auch die Inflation von aktuell mehr als 10 Prozent nicht aus. Trotzdem lohnt es sich auch für Kunden von Volksbanken und Sparkassen offenbar wieder, ihren Berater einfach mal auf Zinsen anzusprechen.

Kleiner Sparzins statt Verwahrentgelt

Noch bis vor kurzem sei bei den 770 Volks- und Raiffeisenbanken und den 360 Sparkassen in dieser Frage „so gut wie nichts zu holen“ gewesen, schreibt Biallo. Auf dem Sparbuch, Festgeld oder Tagesgeld habe es – wenn überhaupt – nur einen symbolischen Zins von 0,001 oder 0,01 Prozent pro Jahr gegeben. Zudem sei beim Überschreiten eines bestimmten Betrags, oftmals 50.000 oder 100.000 Euro, noch ein sogenanntes Verwahrentgelt fällig geworden. Diese Negativzinsen hätten viele der Genossenschaftsbanken und Sparkassen nun „relativ zügig“ nach dem ersten Zinsschritt der EZB am 21. Juli abgeschafft.

Ein Vergleich der jeweils 50 größten Institute aus beiden Bankengruppen zeigt jetzt: 76 Prozent der Sparkassen haben mittlerweile wieder ein eigenes Festgeldangebot mit positiven Zinsen, 44 Prozent der Volks- und Raiffeisenbanken.

An Zinsen bekommt man für Festgeld auf ein Jahr bei den Sparkassen derzeit im Schnitt 1,14 Prozent. Die Genossenschaftsbanken kommen im Durchschnitt auf 1 Prozent. Beides ist mehr als noch vor wenigen Monaten. Der beste Anbieter unter den Sparkassen in dieser Kategorie ist jetzt die Sparkasse Holstein mit 1,8 Prozent für Festgeld auf ein Jahr. Der Spitzenreiter unter den Volks- und Raiffeisenbanken ist die Bank für Kirche und Caritas in Paderborn: Sie zahlt auf einjähriges Festgeld 1,65 Prozent. Der Spitzenzins für Festgeld auf vier Jahre hingegen liegt in beiden Bankengruppen bei 2,7 Prozent, angeboten von der Kreissparkasse Heilbronn sowie der Bank für Kirche und Diakonie.

Anders als beim Festgeld sind die Genossenschaftsbanken beim Tagesgeld zumindest ein klein wenig großzügiger als die Sparkassen: Die Durchschnittszinsen liegen bei 0,06 Prozent, verglichen mit 0,007 Prozent bei den Sparkassen. Den höchste Zins unter allen Sparkassen beim Tagesgeld bietet die Kreissparkasse Köln mit 0,25 Prozent, die Bank im Bistum Essen führt mit 0,5 Prozent bei den Genossenschaftsbanken das Feld an.