Aktualisiert am

So sparen Sie richtig

So sparen Sie richtig :

So sparen Sie richtig : Vier Prozent Zinsen? Da geht noch mehr!

Sonnenuntergang in Frankfurt am Main Bild: dpa

Es herrscht Sommerpause in der Europäischen Zentralbank (EZB). Der EZB-Turm in Frankfurt ist derzeit verwaist, das Gebäude gar geschlossen: Die elektrischen Anlagen müssen saniert werden, bis Anfang September dauern die Bauarbeiten. Ihre Mitarbeiter hat die EZB aufgefordert, bis dahin möglichst von zu Hause aus zu arbeiten. Viele von ihnen werden die Zeit lieber für ausgedehnte Ferien nutzen – ein Atemholen bis zur nächsten Sitzung des EZB-Rates am 14. September.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Doch die sommerliche Ruhe ist trügerisch. Schließlich weiß nicht einmal EZB-Präsidentin Christine Lagarde, wie es im September weitergehen wird: Eine weitere Zinserhöhung – es wäre die zehnte in Folge – ist genauso möglich wie eine Zinspause. Nur niedrigere Zinsen hat Lagarde für September ausgeschlossen.