Tagesgeld, Festgeld und Co. : Solche Zinsen gibt’s nicht oft

Wie schräg ist das denn: Tagesgeld bringt fast so viele Zinsen wie Festgeld. Was müssen Sparer jetzt tun?

Unkompliziert und sicher soll es sein – und dabei noch ein bisschen Rendite abwerfen. Das zumindest erhoffen sich zumindest jene Menschen, die derzeit massenweise ihr Geld auf ein Sparkonto umschichten und dafür mit Zinsen belohnt werden.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Doch ganz so einfach ist es leider nicht, es gilt einige Entscheidungen zu treffen: Bei welcher Bank lege ich an? Wie viel Geld kommt auf das Konto? Und vor allem: Wie lange lege ich es an? Wähle ich lieber ein Tagesgeldkonto, mit dem ich ständig auf mein Geld zugreifen kann, bei dem der Zins aber täglich sinken oder steigen kann? Oder lieber ein Festgeldkonto, auf dem das Geld zum vereinbarten Zinssatz ein paar Jahre liegt?