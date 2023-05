Aktualisiert am

Banken und Sparkassen heben Zinssätze fürs Tagesgeldkonto weiter an. Wo gibt es am meisten aufs Ersparte?

Die Zeiten, in denen Banken versuchten, sich mit Negativzinsen möglichst alle Einlagen von Kunden vom Hals zu halten, scheinen endgültig vorbei zu sein: In den vergangenen Tagen jedenfalls trudelten laufend neue Nachrichten von Zinserhöhungen einzelner Institute ein.

Oftmals wollen die Banken gern neue Kunden und Einlagen akquirieren, aber weniger gern höhere Zinsen auf ihre alten Einlagenbestände zahlen. Deshalb gelten die höchsten Zinsen in der Regel nur für Neukunden und sind auf wenige Monate befristet. Oder, neuerdings, bei manchen Instituten auch für neue Einlagen von Bestandskunden. Die Zinsen für alte Einlagen jedenfalls sind meistens deutlich niedriger, steigen zum Teil aber auch.

1822direkt hebt Zinsen auf 3 Prozent an

Im Durchschnitt erreicht der Zinssatz auf dem Tagesgeldkonto nach Angaben des Verbraucherportals Biallo jetzt 1,7 Prozent. Einzelne Banken aber bieten zumindest für Neukunden schon deutlich mehr. So hat die 1822direkt, die Direktbanktochtergesellschaft der Frankfurter Sparkasse, am Montag ihre Neukunden-Tagesgeldzinsen von 2,5 auf 3 Prozent angehoben. Der Zinssatz ist garantiert für sechs Monate. Zum 1. Juli wird zudem der Zinssatz für Bestandskunden von 0,3 auf immerhin 0,6 Prozent angehoben.

Noch etwas höhere Zinsen bietet die schwedische TF Bank. Das Institut wurde 1987 im schwedischen Borås als Kreditvermittler gegründet, ist mittlerweile aber eine vollwertige Bank und seit 2016 sogar an der Börse notiert. Die Bank hat ihre Tagesgeldzinsen für Neukunden, garantiert auf vier Monate, von 3,15 auf 3,5 Prozent angehoben. Die Zinsen für Bestandskunden bleiben bei 1,3 Prozent. Weitere Zinserhöhungen gab es bei zwei Banken, die zum spanischen Santander-Konzern gehören: Die Openbank und die Suresse Direkt Bank zahlen nun Neukunden für sechs Monate 3,3 Prozent.

Das attraktivste Tagesgeldkonto mit deutscher Einlagensicherung bietet nach Einschätzung von Biallo im Augenblick die Raiffeisenbank im Hochtaunus („Meine Bank“) mit Sitz in Bad Homburg an. Die bundesweit agierende Genossenschaftsbank hat ihre Zinsen für Neukunden auf 3,2 Prozent angehoben. Dieser Zinssatz gilt für Beträge bis 100.000 Euro und wird für vier Monate garantiert. Vom fünften Monat an und für Beträge darüber zahlt das Institut variable Zinsen, das sind aktuell immerhin 1,5 Prozent.

Die Consorsbank, eine Direktbank mit Sitz in München und Nürnberg, die zur französischen Gruppe BNP Paribas gehört, zahlt seit der vergangenen Woche gleichfalls 3,2 Prozent, garantiert für sechs Monate, für Beträge bis zu einer Million Euro. Danach gilt ein variabler Zinssatz, der aktuell 0,6 Prozent im Jahr beträgt. Bei ihr sind die Einlagen sowohl über die französische gesetzliche Einlagensicherung, als auch über die freiwillige Einlagensicherung des Bundesverbands deutscher Banken abgesichert.

Eine Besonderheit gibt es bei der Volkswagen Bank: Dort bekommen Neukunden für sechs Monate 3,1 Prozent – Bestandskunden eigentlich nur 0,65 Prozent. Allerdings berichten Bestandskunden neuerdings auch, dass sie angeschrieben worden seien – und ihnen auch der höhere Zinssatz angeboten worden sei. Wenn auch nur für Beträge, die innerhalb eines festgesetzten Zeitraums auf das Konto neu eingezahlt werden. So ähnlich war unlängst die ING vorgegangen.

Wie geht das weiter? Die Europäische Zentralbank hat signalisiert, dass sie die Leitzinsen weiter anheben will. Jari Stehn, Europa-Chefvolkswirt der Investmentbank Bank Goldman Sachs, rechnet nun für Juni und Juli jeweils mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Dann stünde der EZB-Einlagensatz bei 3,75 Prozent, der Hauptrefinanzierungssatz bei 4,25 Prozent und der Spitzenrefinanzierungssatz bei 4,5 Prozent.

„Dann dürfte in der Spitze auch die Vier vor dem Komma beim Tagesgeld zügig geknackt werden“, meint Horst Biallo vom gleichnamigen Verbraucherportal.