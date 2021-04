Neue Aktien : Europas größte Laborkette geht an die Frankfurter Börse

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Alle Nachrichten und Hintergründe über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie.

Im kleineren Stil hat die heute in München sitzende Gesellschaft aber immer weiter zugekauft. Im Vierjahreszeitraum 2016 bis 2019 habe Synlab durchschnittlich 200 Millionen Euro jährlich dafür ausgegeben, sagte Badani in der Telefonkonferenz am Mittwoch. Mit solchen jährlichen Durchschnittsbeträgen soll es weitergehen. Akquisitionen werden den Angaben zufolge den Löwenanteil des Wachstums ausmachen: Synlab peilt 10 Prozent mehr Umsatz jährlich an, davon entfallen auf das organische Wachstum 3 Prozentpunkte. Man wolle Wettbewerbern Geschäft entreißen, also Marktanteil gewinnen, und außerdem Schwellenländer als Märkte erschließen, hieß es.

Erste Dividendenzahlung 2022

Beim Börsengang sollen Privataktionäre und institutionelle Investoren zum Zuge kommen. Sie können nach den Aussagen vom Mittwoch eine erste Dividendenzahlung im Jahr 2022 erhalten – als Gewinnausschüttung für das laufende Jahr. Die Quote soll 20 bis 30 Prozent des Nettogewinns betragen. Synlab will mit dem Erlös Schulden abtragen. Der Verschuldungsgrad – der Ende 2020 beim 3,3-Fachen des Ebitda und Ende 2019 doppelt so hoch lag – soll mittelfristig unter das Dreifache sinken.

Das Unternehmen beschäftigt 20.000 Mitarbeiter, betreibt 450 Labore und beinahe vier Mal so viele Probeentnahmestellen, liefert jährlich 500 Millionen Testergebnisse von 100 Millionen Patienten. Das geschätzte globale Marktvolumen gibt Synlab mit 200 Milliarden Euro an, wovon 90 Milliarden Euro auf Regionen entfielen, in denen das Unternehmen aktiv sei. Das Unternehmen führte im März vergangenen Jahres noch 100.000 Corona-Tests aus, im Dezember 2,6 Millionen.

Die Rekorde am deutschen Aktienmarkt locken derzeit eine Reihe von Firmen an die Börse. So schaffte die Vodafone-Funkturm-Tochter Vantage Towers im März mit einer Bewertung von mehr als 12 Milliarden Euro den in dieser Hinsicht größten Börsengang seit 2018. Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 kam auf einen Börsenwert von 8 Milliarden Euro. Vor dem Sommer sind weitere Börsengänge zu erwarten, darunter jener des Online-Autohändlers MeinAuto, des Software-Unternehmens Suse und der Internet-Händler About You und Mr. Spex.