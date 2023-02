Ursprünglich wollte André de Ruyter Südafrikas schwer angeschlagenen staatlichen Energiekonzern Eskom bis Ende März weiterführen. Jetzt ist der Manager, der aus der Sicht vieler Südafrikaner den undankbarsten und schwierigsten Job im Lande hat, mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Kurz zuvor hatte er in einem Interview mit dem Fernsehsender e-NCA schwere Korruptionsvorwürfe gegen hochrangige Mitglieder der Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) erhoben, aber ohne Namen zu nennen. Noch in der Nacht zum Donnerstag teilte der Aufsichtsrat mit, beide Seiten hätten sich in gegenseitigem Einvernehmen über den Schritt geeinigt.

Der 52 Jahre alte de Ruyter, ein Manager aus der Privatwirtschaft, hatte den Posten im Dezember 2019 übernommen, um den Staatskonzern zu sanieren. Doch während seiner Amtszeit hat sich eine schon lange währende Stromkrise im Land dramatisch verschärft. Seit Anfang des Jahres schaltet Eskom täglich bis zu zehn Stunden auf Rotationsbasis den Strom ab, weil die in die Jahre gekommenen und unzureichend gewarteten Kraftwerke die Nachfrage nicht mehr bedienen können.

Großer Frust

Sichtlich frustriert über die Aufgabe hatte de Ruyter bereits im Dezember seine Kündigung bekannt gegeben. Damals hatte ihm der für Energie und Bergbau zuständige Minister, Gwede Mantashe, vorgeworfen, an einem Staatsumsturz mitzuwirken, wenn Eskom weiterhin den Strom abschalte. Umgekehrt hatte de Ruyter mehrfach Sabotage, kriminelle Aktivitäten im Konzern und fehlende politische Unterstützung beklagt. Im Dezember wurde der Manager nach eigenen Angaben außerdem Opfer eines Giftanschlags. In der Konzernzentrale sei ihm mit Zyankali vergifteter Kaffee gereicht worden. Mehrere Ärzte hätten eine Vergiftung bestätigt.

Gegenüber dem Fernsehsender sagte de Ruyter, es gebe Anzeichen dafür, dass einige ANC-Mitglieder Eskom als „Futtertrog“ betrachteten. „Nicht Millionen, sondern mindestens 1 Milliarde Rand“ (50 Millionen Euro) werde „jeden Monat gestohlen“. Bestens organisierte Verbrechersyndikate bestünden, die sich wie eine Mafia maßlos bereicherten. Er habe zudem nach der Weltklimakonferenz Cop27 im vergangenen Jahre einen Minister wegen seiner Bedenken über zu weiche Anti-Korruptionsvorschriften bei der Umsetzung eines 8,5 Milliarden Dollar schweren internationalen Klimaschutz-Programms angesprochen. „Die Antwort war im Wesentlichen, dass man pragmatisch sein muss, dass man im Interesse des Allgemeinwohls einigen Menschen die Möglichkeit geben muss, ein bisschen zu essen.“

Milliarden von Geberländern

Die 8,5 Milliarden Dollar hatten Deutschland, Großbritannien, Frankreich, die Europäische Union und die Vereinigten Staaten auf der vorigen Klimakonferenz zugesichert, um eine sozialverträgliche Energiewende in Südafrika zu unterstützen. Die Initiative soll vorbildlich sein für ähnliche Bemühungen in anderen Schwellenländern. Deutschland hat seitdem weitere Kredite auf den Weg gebracht, Südafrikas Regierung legte Ende vergangenen Jahres einen Investitionsplan vor.

Das Interview hat Empörung über die vermeintliche weitreichende Korruption und die angebliche Akzeptanz durch die Regierung ausgelöst, aber auch wütende Reaktionen von ANC-Politikern und einigen Wirtschaftsverbänden. Der Verband „Black Business Council“ warf de Ruyter – einem weißen Südafrikaner - vor, die öffentliche Aufmerksamkeit zu suchen. Das Büro des Staatspräsidenten forderte Beweise für die Behauptungen und sprach von einer Beleidigung. Es sei bekannt, dass sich der jetzige Präsident Cyril Ramaphosa für den Kampf gegen Korruption einsetze. Die Oppositionspartei Democratic Alliance will gerichtlich die Herausgabe der Namen der beschuldigten ANC-Mitglieder erwirken.

Strafanzeige binnen Tagen

Am Sonntag forderte der ANC den ehemaligen Eskom-Chef in einer Mitteilung auf, Strafanzeige binnen sieben Tagen zu erstatten, damit die Strafverfolgungsbehörden die schweren Vorwürfe untersuchen und mögliche Täter vor Gericht bringen könnten. Es sei ein Rechtsverstoß, wenn eine Person in leitender Funktion eine Straftat oder Informationen darüber nicht den Behörden melde. „Bisher sind dem ANC keine Schritte von Herr de Ruyter in dieser Angelegenheit bekannt.“

De Ruyter wiederum hatte in dem Interview gesagt, er habe mehrfach Minister wie auch Berater des Staatspräsidenten über vermutete Straftaten und Korruption in dem Konzern informiert, aber die Mitteilungen hätten keine Konsequenzen gehabt. Auch die Polizei sei bei mehreren Strafanzeigen nicht weiter aktiv geworden. Mit der angeblichen Giftattacke auf ihn hätten sich später nur zwei Beamte geringeren Dienstgrades, ohne spezifische Fachkenntnisse befaßt. Die Spezialeinheit „Hawks“, die sich um Korruptionsfälle, organisierte Kriminalität und schwere Verbrechen kümmert, sei nicht eingeschaltet worden.

Ein Eskom-Sprecher teilte derweil mit, man werde so bald wie möglich einen Interims-Chef für den Konzern ernennen, der fast für die komplette Stromversorgung in Südafrika zuständig ist. Nach Informationen der Wirtschaftszeitung „Business Day“ hat der Aufsichtsrat erst vor zwei Wochen die Suche nach einem Nachfolger begonnen. Ein Interessent hat sich bisher noch nicht öffentlich gemeldet.