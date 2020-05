Willis Towers Watson : Corona wird zur Herausforderung für Betriebsrenten

Wenn sich Mitarbeiter über ihre Finanzen sorgen, führt das zu einer schlechteren Arbeitsleistung. Das geht aus einem Bericht über die Einstellung zum Ruhestand des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson hervor.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. F.A.Z.

Um das zu illustrieren, haben die Autoren vier Klassen von Mitarbeitern gebildet. In Deutschland wurden 2000 Angestellte befragt, 40.000 Beschäftigte nahmen an der Studie teil: 36 Prozent zählten in Deutschland zur Kategorie ohne finanzielle Rücklagen, davon gelten 15 Prozent als sich-abmühend (leben von Rechnung zu Rechnung, ohne Kontrolle über die Ausgaben) und 21 Prozent als so-eben-klarkommend (mit Kontrolle über Ausgaben). Der Rest wurde als sorgenfrei (50 Prozent) und im Risiko (14 Prozent) eingestuft.

Rund ein Drittel (36 Prozent) in der untersten Kategorie gab an, wegen finanzieller Sorge weniger an die Arbeit zu denken. In den nächsthöheren Kategorien war dieser Anteil nur etwa ein Drittel so hoch, in der Gruppe der Beschäftigten ohne Sorge lag er sogar nur bei 4 Prozent. Dadurch seien diese Arbeitnehmer unproduktiver und verlören Zeit – und zwar zwischen 12 und 17 Tagen durch längere Arbeitszeiten (mit den höchsten Zusatzzeiten in der zweitniedrigsten Kategorie) und zwischen 6 und 9 Tagen (absteigend mit dem Grad der finanziellen Sicherheit) durch Abwesenheit. „Wer Geldsorgen hat, hängt sich mehr rein und wird schneller krank“, sagt Wilhelm-Friedrich Puschinski, Leiter der Beratung für Betriebsrentengestaltung in Deutschland. „Es lohnt sich also, in die finanzielle Sicherheit der Mitarbeiter zu investieren, um produktive Arbeitstage zu gewinnen.“

Welche Folgen hat Kurzarbeit?

Doch aktuell seien Arbeitgeber durch die Corona-Krise in einer ambivalenten Lage: Einerseits verschlechtere sich die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen, und Betriebsrenten würden zu einem Risiko, das sie in Betracht ziehen müssten. Andererseits dürften sie Mitarbeiter, die ohnehin Probleme zu schultern haben, nicht noch durch Kürzungen in der betrieblichen Altersversorgung verunsichern. „In diesen Zeiten gehen Unternehmen mit Augenmaß vor, weil sie nicht in einer Zeit der Arbeitsplatzsorge auch noch die Betriebsrenten in Frage stellen wollen“, sagt Puschinski.

Die Daten aus der Befragung reflektierten noch nicht die veränderte Lage nach der Krise. In Zusatzfragen hätten die Autoren aber gefragt, was Unternehmen umtreibe. Im Fokus standen die Bilanz, Arbeitsabläufe für Betriebspensionen, arbeitsrechtliche Fragen, wie Kosten und Liquidität mit Hilfe der Altersversorgung verbessert werden könne. Eine erste Unsicherheit nach der Verbreitung des Coronavirus sei die Frage gewesen, wie sich Kurzarbeit auf die Einzahlung auswirke. „Wenn es früher ein Formular gab, mit dem Mitarbeiter ihre Eigenanteile festlegen konnten, sollte das auch digital möglich gemacht werden“, sagt Puschinski.

Die Themen Kosten und Liquidität ließen sich in den Griff bekommen. Zum Beispiel könne der Arbeitgeber vereinbarte Betriebsrentenanpassungen aussetzen, wenn er nachweisen könne, dass die Lage schwierig ist. Dieser Nachweis fällt aktuell wenigen Unternehmen schwer. Im Vorgriff auf die Bilanz der kommenden Jahre ließen sich solche Anpassungen auch längerfristig verschieben. Viele Betriebe erkundigten sich gerade, ob sie ihren Rechnungszins, mit dem sie den Rückstellungsbedarf errechnen, auf andere Weise ermitteln können.

Als größeren Trend sieht Puschinski die Hinwendung zum Pensionsfonds als Durchführungsweg. „Eine Reihe von Unternehmen wird sicherlich insolvent gehen, dadurch werden die Beiträge zum Pensionssicherungsverein steigen“, sagt er. Weil Pensionsfonds durch die Finanzaufsicht Bafin beaufsichtigt werden, müssen Arbeitgeber nur einen reduzierten Beitrag zum Sicherungssystem zahlen. „Wir erwarten, dass das viele Unternehmen prüfen werden“, sagt er. An die Unternehmen appellierte er, Mitarbeiter mit verständlichem Informationsmaterial zu versorgen. 42 Prozent der Beschäftigten gaben zum Beispiel an, digitale Hilfen zu schätzen. „Wo Mitarbeiter mehr Finanzwissen haben, fühlen sie sich sicherer.“