Eine Studie der Allianz zeigt hohe Kompetenzwerte in Deutschland in Finanzentscheidungen. Das hat allerdings Gründe, die Gleichstellungsfreunde nicht erfreuen werden. Ein Zusammenhang besteht zwischen Mediennutzung und Wissen.

Deutsche Frauen kennen sich besser mit Finanzen aus als deutsche Männer und sie trauen sich finanzielle Entscheidungen besser zu als Frauen in anderen Ländern. Das ist das Ergebnis einer umfassenden Studie des Versicherungskonzerns Allianz in sieben Ländern. Dafür wurden 1000 Probanden über Onlinebögen befragt und zusätzlich wissenschaftliche Studien zum Abgleich der Ergebnisse herangezogen. Die Daten zu Wissen, Zutrauen und realem Anlageverhalten brachten die Autoren im Anschluss in einen Zusammenhang mit tatsächlichen Anlageerfolgen.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft".



Für Deutschland errechneten sie folgendes: Zwischen Menschen mit geringer, durchschnittlicher und hoher Finanzkompetenz können sich die Renditen erheblich unterscheiden. Eine Person mit hohem Finanzwissen könne ausgehend von der Höhe des Finanzvermögens damit rechnen, 2690 Euro zusätzlich im Jahr zu verdienen – mehr als einem monatlichen Durchschnittsnettolohn. Über drei Jahrzehnte addiere sich das auf knapp 200.000 Euro.

In allen sieben Ländern traute sich nur ein Drittel der Frauen gute Finanzentscheidungen zu, unter Männern lag der Anteil dagegen bei fast der Hälfte. Deutschland war das einzige Land mit umgekehrtem Ergebnis: 44 Prozent der Frauen trauen sich das zu, 38 Prozent der Männer. Die Erklärung der Autoren ist aus einer Gleichstellungs-Perspektive allerdings etwas ambivalent: Deutschland weise von den teilnehmenden Ländern die höchste Teilzeitquoten von Frauen auf. Das führe in Partnerschaften dazu, dass Frauen häufiger finanzielle Haushaltsentscheidungen treffen müssten, was wiederum die Finanzkompetenz der Frauen positiv beeinflusse.

Italien hat den höchsten Anteil finanziell Gebildeter

In der Gesamtheit hat Italien die mit 18 Prozent die höchste Quote an finanziell gebildeten Teilnehmern, Australien mit einem Punkt weniger und dann Deutschland, Großbritannien und Spanien folgen mit 16 Prozent. In Deutschland ist aber auch der Unterschied besonders groß zwischen finanziell hochgebildeten und schlecht gebildeten.

Der Anteil der unteren Wissensgruppe ist hierzulande mit 28 Prozent am zweitgrößten nach den Vereinigten Staaten. Dabei fiel den Autoren auf, dass es einen Zusammenhang gibt, ob Probanden regelmäßig Nachrichten und eine Zeitung lasen oder sich vorwiegend über soziale Medien informierten. Davon abgesehen trug es auch zur finanziellen Bildung bei, wenn ein Finanzberater aufgesucht wurde. Hier war der Anteil in den angelsächsischen Ländern (USA, Großbritannien und Australien) besonders niedrig.

Das Mediennutzungsverhalten spiegelt sich auch in den Resultaten für unterschiedliche Generationen. Der Anteil der finanziell gebildeten in Deutschland ist in der ältesten Altersklasse („Babyboomer“), wo auch noch mehr klassische Medien konsumiert werden, mit 21 Prozent am höchsten, die jüngeren Generationen „Millenials“ (11 Prozent) und Z (6 Prozent) hatten eine niedrigere Quote.