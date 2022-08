Angst vor Versorgungsengpässen : Strompreis steigt auf Rekordhöhe

Aktualisiert am

Im Windschatten der hohen Gastarife sind auch die deutschen Strompreise auf ein Rekordniveau geklettert. Zum Wochenanfang verlangte der Großhandel im einjährigen Terminkontrakt für eine Megawattstunde (MWh) Stromgrundlast 710 Euro. Fixiert wurden dann am Montag 665 Euro. Das waren 16 Prozent mehr als am Vortag und fast 40 Prozent mehr als eine Woche zuvor. Auch am Dienstag betrug der Strompreis mehr als 650 Euro. Erstmals waren vergangenen Mittwoch mehr als 500 Euro und Anfang des Monats erstmals mehr als 400 Euro gezahlt worden.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin
Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft.



Der Strompreis reagiert auf die allgemeinen Unsicherheiten am Energiemarkt, vor allem auf die teure Ersatzbeschaffung von Kohle, Öl und Gas, seit die EU Russland mit Sanktionen belegt hat und seit das Land von sich aus weniger liefert. Der deutsche Strom stammt etwa zur Hälfte aus nicht erneuerbaren Quellen, worunter (russische) Steinkohle und Gas traditionell eine führende Rolle spielen. Zwar möchte man die Gasverstromung verringern, um den knappen Brenn- und Grundstoff dort zu nutzen, wo er sich nicht ersetzen lässt, in der Chemie- und Stahlindustrie zum Beispiel.