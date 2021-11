Investorenlegende : Immer Ärger mit George Soros

Vor einigen Wochen veröffentlichte George Soros einen aufsehenerregenden Artikel im Wall Street Journal. Der Starinvestor ist mittlerweile 91 Jahre alt, bei seinen wenigen öffentlichen Auftritten wirkt er gebrechlich. Doch wer Alter und Gebrechlichkeit mit Milde gleichgesetzt haben sollte, musste nur den Zeitungstext lesen, um sich eines Besseren belehren zu lassen. Der Artikel in der wichtigsten Börsenzeitung Amerikas ist mit Schärfe geschrieben und begeht bewusst einen Tabubruch: Soros kritisiert darin vehement einen anderen Großen der Investmentwelt – Larry Fink, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender von BlackRock, der größten Fondsgesellschaft der Welt.

BlackRock will in Zukunft stärker in China investieren, so hatte es Fink vor nicht allzulanger Zeit bekannt gegeben. Für Soros ein „tragischer Fehler“, wie er schreibt. „Das wird die BlackRock-Kunden voraussichtlich viel Geld kosten, und es wird – das ist noch wichtiger – den Interessen der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten und anderer Demokratien schaden.“ BlackRock, so schreibt Soros weiter, scheine das China von Staatspräsident Xi Jinping missverstanden zu haben. „Das Regime betrachtet alle Unternehmen als Instrumente des Einparteienstaats.“