Die Zukunft der Credit Suisse (CS) ist besiegelt: Die skandalgeplagte Bank landet unter dem Dach des Lokalrivalen UBS. Ihre Vergangenheit holt die CS trotzdem weiterhin ein. Die Schweizer Großbank hat jetzt die Ergebnisse einer zweijährigen Untersuchung vorgelegt, die sich auf 12.000 Namen von Personen und Firmen beziehen, die in den Dreißiger- und Vierzigerjahren von Argentinien aus mit dem Naziregime verbunden waren.

Die entsprechende Liste war 2020 in einem Lager in Buenos Aires gefunden worden und schließlich beim Simon Wiesenthal Center (SWC) in Los Angeles gelandet, das wiederum die CS kontaktierte. Die Nichtregierungsorganisation äußerte den Verdacht, dass viele der auf der Liste genannten Personen ein Konto bei der Schweizerischen Kreditanstalt (SKA) hatten, der Vorgängergesellschaft der Credit Suisse. Daraufhin beauftragte die CS die Forensiker des Beratungsunternehmens Alix Partners, die Sache zu untersuchen. Die Ergebnisse liegen nun in einem 110 Seiten starken Bericht vor.