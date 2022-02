Die Vermögensfrage : Fördergelder für Strebsame

Aktualisiert am

So einfach rückt der Staat sein zuvor von den Bürgern gesammeltes Geld nicht heraus. Der Gang auf das Amt kann ab der Schule über viele berufliche Stationen bis zur Selbständigkeit lohnen.

Wie gut oder wie schlecht man die Umverteilung von Vermögen durch den Staat auch finden mag, sie findet statt. Während sich die eine Seite, Steuern, den meisten Menschen frühestens mit der ersten Gehaltsabrechnung oder spätestens mit einem Brief des Finanzamtes offenbart, fällt die andere Seite oft unter den Tisch. Nicht nur, dass der Staat mit den Steuern Straßen baut und Krankenhäuser am Laufen hält, er gibt es auch direkt an seine Bürger zurück – falls diese Dinge tun, die der Staat als sinnvoll erachtet. Gemeint sind Fördergelder.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge