Strategien von Kleinanlegern : Wie investiere ich mein Geld jetzt am besten?

Von Kryptowährungen über ETF bis zu speziellen Techaktien: Investieren in diesen Zeiten ist nicht einfach. Manche setzen all ihre Hoffnungen in die eigene Immobilie, andere probieren es mit Durchhalteparolen und warten auf bessere Zeiten. Doch was ist die beste Strategie? Hier erzählen sechs private Anleger, wie sie in Zeiten von hoher Inflation und schwächeren Aktienkursen investieren.

Volker Sigg, 43, Informatiker: „Ich setze auf Kryptowährungen“

Mein gesamter Fokus liegt auf Kryptowährungen, Aktien oder Anleihen habe ich gar keine. Dass die Kurse von Bitcoin und Co. in den vergangenen Monaten teils um 70 Prozent gefallen sind, macht mich nicht nervös. Als Wirtschaftsinformatiker bin ich davon überzeugt, dass uns die Technologie der Blockchain, auf der Kryptowährungen basieren, noch lange begleiten wird.