In den Vereinigten Staaten gab es eine rekordhohe Steuerzahlung. Eigentlich müsste diese von einem Milliardär stammen – doch die Daten passen nicht. Was oder wer verbirgt sich dahinter?

Kaum einer macht seine Steuererklärung gern. Es ist viel Aufwand, um an Ende dann Geld nachzuzahlen oder sich Geld wiederzuholen, was einem eigentlich vom Staat zusteht. Doch manchmal findet sich in den Steuerdaten auch ein Geheimnis, so wie nun in den Vereinigten Staaten. Es geht mutmaßlich um einen Milliardär, der wohl jahrelang unentdeckt blieb – in unserer heutigen Zeit eigentlich unmöglich, müsste man meinen. Doch von vorn.

Das amerikanische Finanzministerium veröffentlicht täglich Berichte über die Finanztransaktionen der Regierung. Am 28. Dezember taucht hier in den Steuerdaten ein krasser Ausreißer auf: eine Einzahlung in Höhe von 7 Milliarden Dollar, zu finden in der Kategorie „Erbschaft- und Schenkungsteuer“. Das ist die höchste Einnahme solcher Art seit mindestens dem Jahr 2005, mutmaßlich noch länger, da erst seit dem diese Daten so aufbereitet veröffentlicht werden.