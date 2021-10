Tipps für den Geldbeutel : So sparen Sie Steuern – ganz ohne Oase

Wer Steuern sparen will, muss nicht gleich in eine Steueroase in der Karibik fliegen. Die jüngsten Enthüllungen durch die Pandora-Papers mögen einen solchen Eindruck er­wecken. Aber es geht auch ohne solche windigen Steuervermeidungskonstruktionen. Ganz legal. Und in Deutschland.

Das am meisten verbreitete Hilfsmittel zum Steuernsparen ist hierzulande die vermögensverwaltende GmbH. Das ist keine Briefkastenfirma, wie sie die prominenten Steuertrickser der Pandora-Pa­pers benutzt haben. Sondern eine Gesellschaft, deren Eigentümer offiziell be­kannt sind. Sie hat nur einen Zweck: Sie verwaltet die Geldanlagen ihrer Besitzer und spart durch den Firmenmantel Steuern. Sie hat keine Angestellten und keine Firmenzentrale, sie existiert nur auf dem Papier.