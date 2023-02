Aktualisiert am

Liebe Grundbesitzer, werte Vermieterinnen! Erinnern Sie sich noch an Erwin Huber, den bayerischen Finanzminister a. D. und ehemaligen Vorsitzenden der CSU? Der Mann aus Niederbayern nahm in der Regel kein Blatt vor den Mund, und sein kernigster Spruch war in meinen Augen die Be­hauptung, der Steuerspartrieb der Deutschen sei stärker als der Sexualtrieb.

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft.

Recht hat er, der Huber Erwin, das se­he ich genauso! Ich habe sogar den Verdacht, dass das Verlangen, dem Kaiser vorzuenthalten, was des Kaisers ist, mit steigendem Alter zunimmt, und wenn Sie wissen wollen, was mich zu dieser „steilen“ These veranlasst, dann studieren Sie doch bitte den heutigen Fall.