Pandemie und Fiskus : Die besten Tipps für die Steuererklärung

Bisher musste die Steuererklärung Ende Juli abgegeben werden, wenn kein Steuerberater mithilft. Wegen Corona wird diese Frist in diesem Jahr auf Ende Oktober verschoben. Hier sind die besten Tipps zum Steuern sparen.

Homeoffice

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Im Corona-Jahr 2020 mussten viele von zu Hause aus arbeiten. So nervig das auch war, bei der Steuererklärung hilft das. Denn viele der Kosten sind absetzbar. Das Arbeitszimmer ist wohl der Ausgabenposten, der am stärksten von Corona profitiert. Im besten Fall können dessen Kosten in voller Höhe angegeben werden, und das sind dann gleich ein paar Tausend Euro Ersparnis. Dazu zählen die Warmmiete, Wohnungs- und Gebäudeversicherungen, Strom- und Internetkosten, Möbel sowie Geräte und sogar eine Renovierung. Die Miete und die Versicherungen werden dabei anteilig angesetzt, auf Basis der Quadratmeter des Raumes im Vergleich zur gesamten Wohnung.