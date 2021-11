Aktualisiert am

So sparen Sie Steuern : Ein Haus als Geschenk

Das eigene Haus frühzeitig an die Kinder oder Enkel zu verschenken, spart viel Steuern. Und hat noch andere Vorteile. Wir zeigen, wie es geht.

Weihnachten naht, schneller, als uns lieb ist. Es ist die Zeit für Geschenke. Wer eine Immobilie besitzt, könnte dieses Jahr über ein besonders wertvolles Geschenk nachdenken: das eigene Haus. Es ergibt viel Sinn, es seinen Kindern oder Enkeln vorab zu schenken. Das kann einiges an Steuern sparen.

Wenn die Immobilie erst nach dem Tod vererbt wird, können die steuerlichen Freibeträge nur einmal statt mehrmals genutzt werden. Zudem ist der zu versteuernde Wert in der Regel höher, weil die Immobilie teurer geworden ist. Und schließlich greifen dann viele Möglichkeiten zur Steuergestaltung nicht mehr. Das kann kostspielig werden. Kinder (auch Stiefkinder) haben nur einen Freibetrag von 400.000 Euro, Enkel gar nur von 200.000 Euro. Der ist bei den heutigen Immobilienpreisen zumindest in Großstädten schnell überschritten. Schenkt man an die Geschwister, liegt der Freibetrag sogar nur bei 20.000 Euro. Bei Steuersätzen von bis zu 30 Prozent für Lebenspartner, Kinder und Enkel sowie bis zu 50 Prozent für alle anderen können hohe Summen fällig werden, die viele nur mit einer Stundung oder sogar nur mit dem Verkauf der Immobilie stemmen können.