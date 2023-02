Überlastung : Das Dilemma der Steuerberater

So etwas haben viele noch nicht erlebt – wie der 53-jährige Kunde eines Steuerberaters. Seit zehn Jahren leitet er seinem Berater immer bis zum Sommer alle nötigen Unterlagen für die Einkommensteuererklärung weiter. Bisher hat die Kanzlei die Erklärung dann innerhalb weniger Wochen ausgearbeitet und weit vor der Abgabefrist an das Finanzamt geschickt. Doch jetzt ist alles anders. Über ein Jahr lagen die Belege unbearbeitet beim Steuerberater, die Erklärung ging dann sogar erst ein paar Tage nach der Frist beim Fiskus ein. Und nicht nur das: Dem Wunsch, doch bitte bei der komplizierten Grundsteuer zu helfen, wurde entgegnet, man solle es lieber selbst probieren. Der Grund für beides: Arbeitsüberlastung des Steuerberaters.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Frank Urich vom Steuerberaterverband Hessen und selbst Steuerberater kennt solche Fälle zur Genüge. Sie sind zum Normalfall geworden. „Wir kommen nicht mehr mit der Arbeit hinterher, wir sind mit allem hintendran. Einkommensteuererklärungen und Jahresabschlüsse sind mindestens drei bis neun Monate verzögert im Vergleich zu früher.“ Schlimmer noch: „Manche Steuerberater müssen im Ausnahmefall sogar jahrelangen Stammkunden kündigen, weil sie es nicht mehr schaffen.“ Wer neu einen Berater sucht, den trifft es noch härter, er findet erst gar keinen. „Wir müssen neue Mandanten ablehnen, weil wir sie nicht mehr gut betreuen könnten. Das gab es bis zur Corona-Pandemie noch nie. Und fast alle meine Kollegen machen es genauso.“

Es scheint fast alle Kanzleien zu treffen. „Das gilt für kleine wie für große und für solche in Großstädten oder in ländlichen Gegenden“, sagt der Präsident der Bundessteuerberaterkammer Hartmut Schwab. Die großen Kanzleien haben allenfalls den Vorteil, dass sie intern die Arbeiten etwas umverteilen können, aber überlastet sind sie auch.

Nun klagen Steuerberater ja gerne, dass sie viel zu tun haben. Aber seit Beginn der Pandemie hat sich die Arbeit in der Tat vervielfacht und die Folgen sind heute noch negativ zu spüren. Neue Belastungen wie die Grundsteuer und einige Gesetzesänderungen kamen außerdem dazu.

Corona-Hilfen überlasten Steuerberater

Alles begann mit den Corona-Überbrückungshilfen für Selbstständige und Unternehmen. Da die anfänglichen Soforthilfen betrugsanfällig waren, sollte bei den folgenden staatlichen Unterstützungen genauer hingesehen werden, ob überhaupt einen Anspruch auf Hilfe bestand. Das sollten sogenannte „prüfende Dritte“ übernehmen. Das waren Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und eben Steuerberater, die die Bilanzen der Unternehmen genauer kannten. Sie sollten die Anträge stellen.

Die Masse der Mittelständler wandte sich an die Steuerberater, weil von ihnen ohnehin jeder einen hatte. Die Folge: Eine riesige Flut an Corona-Hilfsanträgen rollte auf die Branche zu. Die ist nun zwar vorbei, aber sie hat noch heute Auswirkungen. Denn nun sind die „Schlussabrechnungen“ für die Überbrückungs-Hilfen fällig. Bis Ende Juni müssen sie abgegeben werden. Damit belegen die Unternehmen, dass sie die Unterstützung in der gewährten Höhe wirklich gebraucht haben. Ziel dabei ist natürlich, Rückzahlungen zu vermeiden. Auch das Kurzarbeitergeld muss jetzt abgerechnet werden. Dafür müssen die Steuerberater teilweise noch per Hand einzelne Lohnabrechnungen von Mitarbeitern sichten, weil kleinere Unternehmen sie nicht digital aufbereitet haben – ein Aufwand übrigens, der nicht nur viel Zeit kostet, sondern auch Geld für den Steuerberater, der den Unternehmern vom Staat nicht erstattet wird. Sogar schon bis Ende März muss die Endabrechnung für die „Neustarthilfe“ abgegeben werden.