Steigende Zinsen : „Für Anleger gibt es derzeit gute Chancen“

Herr Born, die Europäische Zentralbank hebt die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte an, so stark wie noch nie in ihrer Geschichte. Ist das die richtige Entscheidung?

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Das sehen wir wohl erst in ein oder zwei Jahren. Erst dann kann man die Fragen beantworten: War die Notenbank mit der Anhebung der Zinsen zu spät dran? Hat sie vielleicht sogar zu spät zu viel gemacht? Was aber ziemlich sicher feststeht: Die Inflation wird langfristig höher bleiben als vor Corona. Das liegt unter anderem daran, dass Rohstoffe weiterhin knapp bleiben.