Finanzmärkte : Ist die Börse verrückt geworden?

Alle, die die Börse schon immer für einen Ort voller Verrücktheiten hielten, werden sich bestätigt sehen: Ein Unternehmen nach dem anderen senkt seine Gewinnerwartungen – und was machen die Aktienkurse? Sie steigen. Zu beobachten war dies beim Autokonzern Daimler, dem Chemiekonzern BASF und dem Autozulieferer Continental. Auch beim Kunststoffkonzern Covestro hatten die eingebrochene Nachfrage und der sinkende Gewinn nicht etwa fallende Kurse zur Folge, sondern steigende.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Wie kann das sein? Zuallererst ist festzuhalten: Schlechte Nachrichten müssen an der Börse nicht zwangsläufig zu fallenden Kursen führen. Anleger, die mit halbwegs wachen Augen auf die Welt blicken, kann es nicht überraschen, dass sich die Situation mancher Unternehmen nicht mehr ganz so glänzend darstellt wie in den Jahren zuvor.

Der Handelskonflikt zwischen Amerika und dem Rest der Welt, der drohende Brexit und der ohnehin schon lange fortgeschrittene Zyklus der Weltwirtschaft – all das signalisiert, dass die Zeiten härter werden. Die Börse hat dafür einen etwas technischen Begriff gefunden: Schlechte Nachrichten sind eingepreist. Alles, was nicht wirklich überraschend ist, hat auf die Kurse also kaum noch Einfluss.

Mario Draghis großer Auftritt

Warum aber steigen die Kurse jetzt sogar? Dies hat weniger mit den Unternehmen an sich zu tun, sondern eher mit einem anstehenden Großereignis. Morgen kommt die Europäische Zentralbank (EZB) zu ihrer letzten Ratssitzung vor der Sommerpause zusammen. Es ist auch eine der letzten Sitzungen, die unter der Ägide Mario Draghis stattfinden wird. Dass sich der Italiener vor der Übergabe des Amtes Ende Oktober an Christine Lagarde mit geldpolitischen Aktionen zurückhalten wird, ist nicht zu erwarten.

Im Gegenteil: Nicht wenige Fachleute rechnen schon morgen mit einem großen Aufschlag. Draghi, der in seiner achtjährigen Amtszeit die Zinsen nicht ein einziges Mal erhöht hat, könnte die Geldpolitik noch ein weiteres Mal extrem lockern. Für gut vorstellbar halten Analysten, dass die EZB den Strafzins, den Banken für bei der Notenbank hinterlegtes Geld zahlen müssen, noch einmal erhöhen könnte. Auch eine Wiederaufnahme des Anleihekaufprogramms der Notenbank durch den Kauf neuer, zusätzlicher Anleihen wird diskutiert.

All das kommt an den Börsen gut an. „Die Anleger sehen die konjunkturelle Lage noch nicht als so desaströs an, dass die geldpolitische Lockerung das nicht ausgleichen könnte“, sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka-Bank, der F.A.Z. Denn nach wie vor gilt: In Zeiten von Nullzinsen lässt sich mit Anleihen nur in der Hoffnung auf kurzfristige Kursbewegungen etwas verdienen, nicht aber auf lange Sicht. Als nahezu einzige Alternative bleiben Aktien. Das ist ein Grund, warum die Aktienkurse quasi in Vorfreude auf die EZB-Sitzung steigen.

Wie wird das enden?

So logisch das alles klingt, gehen damit doch zwei Schwierigkeiten einher. Die erste ist kurzfristiger und die zweite ist langfristiger Natur. Kurzfristig besteht das Problem darin, dass keineswegs zu hundert Prozent sicher ist, dass Draghi und seine Kollegen morgen so entscheiden, wie es die Börse erwartet. Ein zumindest leichter Rückgang der Aktienkurse wäre die Folge.

Das größere, langfristigere Problem ist ein anderes: Fast ein ganzes Jahrzehnt haben sich die Finanzmärkte dieser Welt darauf verlassen, dass ihnen die Notenbanken im entscheidenden Moment zur Seite springen. Doch je länger die Negativzinsphase dauert, umso gravierender sind die Nebenwirkungen dieser Politik: Denn wenn es die lockere Geldpolitik den Unternehmen leichtmacht, sich zu verschulden, bleibt das nicht ohne Folgen.

Je stärker die Verschuldung nämlich dann im Laufe der Zeit ansteigt, umso schwerer wird es für viele Firmen, mit höheren Zinsen zurechtzukommen. Sie könnten womöglich ihre Schulden nicht mehr bedienen.

Das böse Wort, das man an der Börse für solche Unternehmen verwendet, stammt aus der Welt der Horrorfilme und lautet „Zombie“. Diese Firmen sind eigentlich schon tot und werden nur noch durch die niedrigen Zinsen am Leben erhalten. Die Gefahr einer solchen Zombifizierung steigt mit jedem Jahr, in dem sich die Nullzinsphase fortsetzt. Für die Aktienmärkte heißt das: Die Rallye, die wir derzeit an den Börsen erleben, ist mit großer Vorsicht zu genießen.