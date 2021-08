Cathie Wood : Die Starinvestorin, die Tesla liebt

Die Geschichte von Catherine Duddy Wood, genannt Cathie, ist eine Geschichte voller Unwahrscheinlichkeiten. In einem Alter, in dem andere kurz vor dem Ruhestand stehen, legt die Amerikanerin Wood noch einmal so richtig los: Die 65-Jährige wird auf der ganzen Welt verehrt von jungen An­legern, die im Zuge des weltweiten Lockdowns der vergangenen Mona-te die Börsen als Zeitvertreib für sich entdeckt haben. In Hongkong nennt man Wood „The Godmother“, in Südkorea „Money Tree“ und in den Vereinigten Staaten „Cathie Bea“ (steht für „Before anything else“, also in etwa „Cathie über allem“) oder schlicht „Queen ­Cathie“.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Ungewöhnlich ist nicht nur, dass Wood viele junge Fans hat, die rein vom Alter her ihre Kinder sein könnten. Sondern auch, dass sie es als Frau auf einem Feld zu großem Erfolg gebracht hat, das nach wie vor von Männern dominiert wird: Die Geldbranche hat in den vergangenen Jahrzehnten Börsengurus von Warren Buffett bis George Soros hervorgebracht, weibliche Börsenstars dagegen sind rar.