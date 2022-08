Aktualisiert am

„ Elon Musks Verhalten grenzt an Kapitalanlagebetrug“

Star-Fondsmanager im Interview : „ Elon Musks Verhalten grenzt an Kapitalanlagebetrug“

Setzt auf radikale Vereinfachung an den Kapitalmärkten: Fondsmanager Henrik Muhle beim Interview in Frankfurt Bild: Michael Braunschädel

Henrik Muhle hat vor 14 Jahren den Fonds Acatis Gané Value Event gegründet. Heute ist er einer der größten in Deutschland. Hier spricht er über sein Misstrauen gegenüber dem Tesla-Gründer, Briefe an Warren Buffett und seine Lieblingsaktie für die nächsten 30 Jahre.