Aktualisiert am

Klimaziele in die Vorstandsvergütung!

Standpunkt : Klimaziele in die Vorstandsvergütung!

Ehrgeizige Klimaziele: Die Unternehmen haben erkannt, dass es in Sachen Klimaschutz auf sie ankommt. Bild: dpa

Immer mehr Unternehmen erkennen, dass es bei der Bekämpfung des Klimawandels auch auf sie ankommt. Mittlerweile haben sich weltweit fast alle großen börsennotierten Unternehmen ehrgeizige Klimaziele für 2030 und später auferlegt. Diese Selbstverpflichtungen werden aber nur heiße Luft sein, wenn Aktionäre und die Gesellschaft nicht sicherstellen, dass die Unternehmen ihren Verpflichtungen auch nachkommen.

An den Finanzmärkten herrscht diesbezüglich große Skepsis. In einer kürzlich von Edelman durchgeführten Umfrage unter 700 institutionellen Investoren weltweit äußerten 79 Prozent der Befragten die Sorge, dass die Unternehmen ihre Nettonull-Zusagen im Hinblick auf ihre Klimaziele nicht einhalten werden. Der Grund: Die Umsetzung der ehrgeizigen Pläne wird weder einfach sein, noch wird sie schnell gehen können. Unternehmen müssen sich baldmöglichst mit beherzten und zielführenden Schritten auf den Weg Richtung Klimaneutralität machen. Viele haben aber noch nicht einmal die Route abgesteckt.

Die Entscheidungen hierzu müssen die Vorstände von heute treffen, sie müssen säen – zum Zeitpunkt der Ernte werden die meisten von ihnen aber bereits längst ausgeschieden sein. Die Wahrheit ist: Die aktuellen Unternehmenslenker haben wenig bis gar keinen Anreiz, die zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen erforderlichen Maßnahmen schnell zu ergreifen. Und zu dieser Wahrheit gehört auch, dass sie nur sehr begrenzt zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn sie zu wenig tun.

Die Investorengemeinschaft muss ihre Macht viel stärker nutzen

Es gibt einen praktikablen Weg, diese Kluft zu überbrücken: Die Unternehmen müssen ihre langfristigen Zusagen in kurzfristige Pläne herunterbrechen, und ein Teil der heutigen Vorstandsvergütung muss an Fortschritte während dieser Etappen geknüpft werden!

Ein Vorteil ist: Die Integration von Klimazielen in die Vorstandsvergütung erfordert eine strategische Diskussion zwischen dem Aufsichtsrat und dem Management. Diese ist für das Unternehmen wertvoll, um die unmittelbaren Prioritäten zu bestimmen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Darüber hinaus führt sie dazu, dass sich Unternehmen der Dekarbonisierung stellen und innovative Technologien entwickeln, die sie zu einem Teil der Lösung werden lassen und die einen Mehrwert für ihre Anteilseigner schaffen. Dies ist auch entscheidend zur Vermeidung sogenannter gestrandeter Vermögenswerte („stranded assets“). Nachhaltigkeitsziele werden so zum integralen Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

In den meisten Ländern haben Anleger beziehungsweise Anteilseigner Mitspracherechte beim Thema Vorstandsvergütung. Auf Hauptversammlungen können sie hierüber abstimmen, und bei enttäuschenden Ergebnissen können sie über die Wahl der Aufsichts-/Verwaltungsratsmitglieder Einfluss nehmen. Die Investorengemeinschaft muss diese Macht viel stärker nutzen.

„Say on Climate“-Abstimmungen können Anreizsysteme nicht ersetzen

Allianz Global Investors und Cevian haben sich öffentlich hierzu verpflichtet: Vergütungssysteme ohne transparente und ambitionierte ESG-Erfolgskennziffern werden künftig auf Hauptversammlungen abgelehnt werden. Andere Asset-Owner und Asset-Manager werden von AllianzGI und Cevian explizit aufgefordert, es ihnen gleichzutun.

Ist dies die perfekte Lösung? Sicherlich nicht. Bei Anreizsystemen besteht immer das Risiko unerwünschter Verhaltensweisen oder Ergebnisse. Um diese so gut wie möglich zu vermeiden, kommt es auf die richtige Ausgestaltung der Anreizsysteme an. Diese müssen eng auf die wesentlichen Nachhaltigkeitsfaktoren ausgerichtet und mit der Nachhaltigkeitsstrategie verknüpft sein. Darüber hinaus müssen die Ziele quantifizierbar, messbar und prospektiv transparent sein, und sie dürfen dem Aufsichtsrat keine Ermessensspielräume eröffnen. ESG- oder Klimaziele sollten darüber hinaus nicht in einer Scorecard mit anderen Zielen vermischt werden, da dies die Gefahr von Greenwashing erhöht. Und die Unternehmen müssen transparent über Fortschritte sowie deren Beitrag zur Vergütung berichten.

Mehr zum Thema 1/

Eine gute Ergänzung zur Verknüpfung von Klimazielen und Vorstandsvergütung sind sogenannte „Say on Climate“-Beschlüsse. Dies sind Hauptversammlungsabstimmungen zur Klimastrategie von Unternehmen. Sie geben Investoren die Möglichkeit, sich über die Stimmabgabe zur Glaubwürdigkeit und zum Anspruchsniveau der Strategien zu äußern. „Say on Climate“-Abstimmungen können die genannten Anreizsysteme aber nicht ersetzen: Es handelt sich um Konsultativabstimmungen, und sie finden derzeit erst bei einer recht kleinen Zahl von Unternehmen außerhalb Deutschlands statt. Und sie lösen nicht den Konflikt zwischen den unterschiedlichen Zeithorizonten der heutigen Managementteams und langfristigen Klimazielen auf.

Antje Stobbe ist Head of Stewardship bei Allianz Global Investors.

Harlan Zimmerman ist Senior Partner bei Cevian Capital.