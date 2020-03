Kontraproduktive Maßnahme : Keine weiteren Zinssenkungen

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Auch auf die Konsumnachfrage der privaten Haushalte haben Negativzinsen nicht die erhofft positiven Wirkungen. Die Sparquote ist in den letzten Jahren im Durchschnitt der Euroländer weitgehend stabil, in Deutschland ist sie deutlich angestiegen. Die Konsumbereitschaft ist also keineswegs sehr hoch; die privaten Haushalte sind verunsichert über die zukünftigen Erträge ihrer Ersparnisse und die Möglichkeiten, gesetzte Sparziele tatsächlich zu erreichen. Das veranlasst viele, mehr zu sparen und eher vorsichtiger auszugeben. Daher ist keineswegs klar, dass die Einkommens- und Produktionsentwicklung durch die Minuszinsen gestärkt wurde. Eher das Gegenteil könnte der Fall sein.

Steuerstundungen und Kurzarbeitergeld wirksame Instrumente

Kleinere Volkswirtschaften, wie etwa die Schweiz, können Negativzinsen einsetzen, um allzu starke Währungsaufwertungen zu bekämpfen. Für die europäische Zentralbank kann dies aber kein Motiv sein, denn erstens ist der Euro schon verhältnismäßig schwach bewertet, und zweitens streitet die Notenbank es ab, eine Wechselkurspolitik zu betreiben, die der Volkswirtschaft preisliche Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen bringen soll.

Aus all diesen Gründen werden weitere Lockerungsbemühungen der Europäischen Zentralbank nicht das Ziel erreichen, die absehbare Konjunkturverlangsamung durch den Coronavirus zu neutralisieren. Handlungsbedarf ist gegeben, um Unternehmen, die in temporäre aber existenzbedrohende Liquiditätsprobleme kommen können, durch Liquiditätshilfen, Steuerstundungen, wirksame Instrumente wie das Kurzarbeitergeld und ähnliche Maßnahmen zu unterstützen.

Mehr zum Thema 1/

Um die Konsumnachfrage anzuregen, wären Steuer- und Abgabenentlastungen geboten. Die Rücknahme der staatlichen Sonderbelastung durch den Soli in Deutschland ist absolut überfällig. Man sollte sie schnellstmöglich vollziehen und selbstverständlich auch Unternehmenseinkommen vom Soli befreien, die ja durch den Coronavirus in erster Linie unter Druck geraten. Die in Deutschland geplanten Infrastrukturprogramme sind schön und gut, aber sie werden nichts gegen den kurzfristigen Konjunktureinbruch durch die Folgen des Coronavirus ausrichten können. Rasche Maßnahmen sind erforderlich, auch um das Vertrauen der Konsumenten und der Unternehmen so gut es geht zu stabilisieren.

Der Autor war Chefvolkswirt der Allianz und ist heute als Berater tätig.