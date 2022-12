Sparkasse zu EZB-Politik : „Wir haben einen Teil unserer stillen Reserven verloren“

Aktualisiert am

Die Stadtsparkasse Düsseldorf hatte in den Jahren 2021 und 2022 bundesweit Schlagzeilen gemacht. Wohlhabenden Kunden, die keine Negativzinsen zahlen wollten, drohte das öffentlich-rechtliche Institut mit der Kontokündigung.

Die allermeisten Kunden lenkten, teils in letzter Minute, ein. Aber das Guthaben von 10 Kunden mit 11 Konten landete beim Amtsgericht. Kumuliert 3,13 Millionen Euro lagern dort für 30 Jahre.

„Wir lassen das Geld lieber da, wo es ist“, antwortet Karin-Brigitte Göbel. Die Vorstandsvorsitzende kann bei der Stadtsparkasse Düsseldorf noch keine Kapitalabflüsse feststellen. Und Zinsen zahlt das Institut aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt auch wieder. Zumindest an institutionelle Kunden und den öffentlichen Sektor. Nach individueller Vereinbarung, sagt Göbel, ohne ins Detail zu gehen.

Probleme mit dem Tempo

Derzeit erarbeitet eine Taskforce, wie auch private Sparer von der Zinswende profitieren. Die Stadtsparkasse Düsseldorf lässt sich getreu der Parole ihrer Chefin „Vorausrennen wollen wir nicht“ Zeit.

Zu viel Zeit gelassen hat sich nach Meinung der Sparkassenchefin aber die Europäische Zentralbank (EZB) mit der Zinswende. „Mein Wunsch wäre gewesen, die Zinswende hätte eher begonnen und wäre in kleineren Schritten erfolgt“, sagt sie der F.A.Z. Die 64-Jährige wählt ihre Worte sorgfältig, ist sie doch auch Beiratsmitglied der Deutschen Bundesbank in Nordrhein-Westfalen.

Das Tempo der Zinswende hat Sparkassen in der ganzen Republik in Probleme gebracht. Diese halten viele Anleihen bis zur Endfälligkeit im eigenen Depot, deren Wert durch den Renditeanstieg jetzt gesunken ist. Dabei ist die Düsseldorfer Stadtsparkasse noch mit einem blauen Auge davongekommen. „Aus jetziger Sicht haben wir ein moderates Bewertungsergebnis, aber wir haben einen Teil unserer stillen Reserven verloren. Und wir hatten erhebliche stille Reserven“, sagt Göbel.

Wieder ein spannendes Geschäftsmodell

Richtig findet sie die Zinswende trotzdem. „Jetzt wird unser Geschäftsmodell wieder spannend. Wir leben eben von der Marge aus Kreditvergabe und Sparzinsen sowie Provisionserträgen zum Beispiel aus dem Wertpapierhandel. Als Sparkasse haben wir aber keine Erträge aus dem Investmentbanking.“

Ein gewisses Verständnis zeigt die Chefin der Stadtsparkasse Düsseldorf auch für die EZB-Haltung bei den gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften, im englischen TLTRO abgekürzt. Mit ihnen wollte die EZB in der Niedrigzinsphase die Kreditvergabe ankurbeln, indem sie Banken unter bestimmten Voraussetzungen Zinsen zahlte, wenn sich diese Geld bei der Notenbank liehen. Mit der Zinswende hat die EZB aber die Konditionen verändert, sodass sie nur noch wenig attraktiv sind. „Von den aufgenommenen 2 Milliarden Euro hat die Stadtsparkasse inzwischen wieder 1,5 Milliarden Euro zurückgezahlt.“

Geänderte Spielregeln

„Natürlich ist es nicht richtig, nachträglich die Spielregeln zu ändern. Auf der anderen Seite waren die gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte eine Stütze in einer speziellen Marktsituation, und diese ist nicht mehr gegeben“, sagt Göbel. Auf Maßnahmen gegen die EZB will die Stadtsparkasse Düsseldorf verzichten. Andere Banken hatten diese erwogen.

Per Ende September hatte die Stadtsparkasse Düsseldorf Kredite im Gesamtvolumen von rund 11 Milliarden Euro, davon 4,9 Milliarden an Privatkunden und 5,9 Milliarden Euro an Gewerbekunden. „Bislang können wir keinen erhöhten Kreditbedarf feststellen, weder bei unseren Privatkunden noch im Unternehmensbereich.“ Auch gibt es keine signifikante Zahl von Insolvenzen unter ihren Unternehmenskunden.

Dabei fragt sich Göbel aber selbst, ob das so bleibt. „Noch nie war das 5. Quartal“ – also die Zeit zwischen Jahresende und dem Schließen der Bücher für das Geschäftsjahr 2022 – „so spannend. Die höchsten Belastungen kommen ja erst im Januar auf unsere Kunden zu.“