Stadtsparkasse Düsseldorf : Negativzinsen auf die harte Tour

Die Frist ist abgelaufen. Seit diesem Mittwoch kann eine Reihe vermögender Kunden der Stadtsparkasse Düsseldorf von ihren Konten kein Geld mehr abheben. Die Konten wurden arretiert, sie sind jetzt „für Soll- und Haben-Umsatz gesperrt“, wie es ein Sprecher der Sparkasse formulierte. Als Nächstes soll das Geld dieser Sparkassenkunden, es handelt sich immerhin um mehrere Millionen Euro, an das Amtsgericht Düsseldorf übergeben werden.

Ein ungewöhnlicher Schritt: Es geht dabei um Sparkassenkunden, die bei der Einführung eines Verwahrentgeltes, auch Guthabengebühr oder Negativzinsen genannt, nicht mitgemacht haben. Der Hintergrund: In vielen Kreditinstituten verhandeln die Bankberater gerade mit Kunden über dieses Thema. Schließlich können Banken Negativzinsen für Neukunden relativ einfach einführen – Bestandskunden dagegen müssen zustimmen. Deshalb hatte die Stadtsparkasse Düsseldorf immerhin 1825 Kunden angeschrieben, die mehr als 250.000 Euro auf dem Tagesgeld- oder Girokonto hatten, zusammen 672 Millionen Euro. Sie sollten entweder ihr Geld umschichten oder eine Vereinbarung über Negativzinsen unterschreiben.

Die meisten haben das auch irgendwann gemacht. Es gab aber auch einige, die sich einfach nicht gemeldet haben. Die Sparkasse hatte den verbliebenen 20 Kunden zum 31. März das Konto gekündigt. Nun haben die Kunden zwei Wochen Zeit, eine andere Bankverbindung zu nennen, wohin das restliche Guthaben überwiesen werden soll. Danach will die Sparkasse beim Amtsgericht Düsseldorf einen Hinterlegungsantrag wegen „Annahmeverzugs“ stellen. Dann wird das Geld der Sparkassen-Kunden auf ein Konto des Amtsgerichts bei der Deutschen Bundesbank überwiesen, wie der Sparkassen-Sprecher sagte.

Ein recht resolutes Vorgehen – bislang sei kein anderes Institut in Deutschland bekannt, das so verfahre, hieß es am Dienstag in Sparkassen-Kreisen. „Im Prinzip stellt sich das Problem aber allen“, sagte Hans-Peter Burghof, Bankenprofessor in Stuttgart. Auch andere Banken und Sparkassen müssten die Frage beantworten: Was machen sie, wenn sie Negativzinsen auf dem Vereinbarungswege einführen wollen, mit Kunden, die dem nicht zustimmen? Ohne eine Lösung könne es schnell ungerecht werden, meint der Ökonom: „Die Kunden, die einem Verwahrentgelt zugestimmt haben, könnten sich betrogen fühlen, wenn andere ohne ein Verwahrentgelt davonkommen.“

Zuletzt hatte zum Beispiel auch die Commerzbank mit Kunden über die Einführung eines Verwahrentgeltes verhandelt. Von Bestandskunden will sie dabei zum Teil sogar höhere Zinssätze haben als von Neukunden, 0,7 statt 0,5 Prozent für Beträge oberhalb von 100.000 Euro.

Wie kommt man an sein Geld?

Was passiert, wenn die Kunden sich dem hartnäckig verweigern, hat die Commerzbank bisher etwas im Nebel gelassen; insbesondere, ob sie notfalls die Konten kündigt wie die Düsseldorfer. Ähnliches gilt für die Sparda-Bank West: Auch die will nun von Bestandskunden ein Verwahrentgelt, sogar von 25.000 Euro an auf dem Giro- und von 50.000 Euro an auf dem Tagesgeldkonto. Kündigungen will sie vermeiden – schließt sie aber nicht aus.

Die Vorstellung jedenfalls, dass das eigene Geld beim Amtsgericht landet, dürfte viele Kunden erschrecken. Der Frankfurter Rechtsprofessor Tobias Tröger jedenfalls meint, das Vorgehen der Düsseldorfer sei eine „sehr rabiate, letztlich aber konsequente Vorgehensweise“. Wenn die Kundenbeziehung „verloren“ sei, müsse die Bank möglichst schnell versuchen, die Einlagen loszuwerden. Das Vorgehen entspreche auch den rechtlichen Vorgaben. Entscheide sich die Bank, die Kundenbeziehung durch eine Kündigung zu beenden, sei sie verpflichtet, dem Kunden die Einlagen zurückzuzahlen. Der Kunde wiederum müsse die ihm ordnungsgemäß angebotene Rückzahlung dann aber auch annehmen, etwa indem er der Bank eine Kontoverbindung bei einem anderen Institut nenne, auf die das Guthaben überwiesen werden könne. Reagiere der Kunde auf das Angebot der Bank nicht, komme er in Annahmeverzug. Dieser eröffne der Bank wiederum die Möglichkeit, das Guthaben beim Amtsgericht für den ehemaligen Kunden zu hinterlegen, was rein praktisch auch durch Überweisung auf das Gerichtskonto geschehen könne.

„Erkennbar umständlich“

An das Geld zu kommen sei dann für den Kunden etwas mühsam, sagt Tröger, weil die hinterlegte Summe beim Amtsgericht nach Maßgabe der landesrechtlichen Hinterlegungsordnung herausverlangt werden müsse. Dabei sei vor allem der Nachweis der Empfangsberechtigung zu führen, was in den relevanten Konstellationen vor allem durch eine schriftliche Einigung des Instituts mit dem ehemaligen Kunden geschehen könne, dass die Summe an den Kunden herausgegeben werden könne, sagte der Jurist.

Der Kunde könne also nicht einfach zur Hinterlegungsstelle gehen und sich das Guthaben auszahlen oder überweisen lassen, sagte Tröger. Das nötige formalisierte Zusammenwirken mit der hinterlegenden Bank sei „erkennbar umständlich“ – weshalb es aus Kundensicht keine gute Strategie sei, sich gegenüber dem kündigenden Institut tot zu stellen.

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband versuchte auf Anfrage, etwas Schärfe aus der Diskussion zu nehmen: „Aus vielen Gesprächen und den aktuellen Geschäftszahlen der Institute wissen wir, dass die Sparkassen im aktuellen Marktumfeld alles tun, um den Kunden attraktive und geeignete Angebote zu machen“, sagte ein Sprecher. Es sei niemals das Ziel einer Sparkasse, im Rahmen einer Geschäftsbeziehung einen Vertrag zu kündigen, ein solches Vorgehen werde immer nur als „Ultima Ratio“ in Betracht gezogen. Auch die Sparkasse Düsseldorf hoffe ja, mit den wenigen betroffenen Kunden noch Kontakt aufnehmen zu können, meinte der Verband. „Unsere Hand bleibt ausgestreckt“, versicherte der Sprecher der Stadtsparkasse Düsseldorf. Nach Erhebungen des Internet-Verbraucherportals Biallo verlangen mittlerweile insgesamt 420 Banken und Sparkassen in Deutschland Negativzinsen, rund 370 davon auch von Privatkunden.