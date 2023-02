Die Liste der Zen­tralbanken, die vor der Möglichkeit von Verlusten in den kommenden Jahren gewarnt haben, ist lang und dürfte noch länger werden. Warnungen stammen unter anderem von der Bank der Niederlande, der Reserve Bank of Australia, der Nationalbank von Belgien, der Bank of England, der Schwedischen Reichsbank und der Federal Reserve in den Vereinigten Staaten.

Gerald Braunberger Herausgeber.

Der Grund ist immer gleich: Mit steigenden Leitzinsen nimmt der Zinsaufwand zu, da die Verzinsung der von den Geschäftsbanken gehaltenen Einlagen vom kurzfristigen Leitzins bestimmt wird. Allerdings steigen die Zinserträge der Zentralbanken nicht entsprechend, da ihre Aktiva zu einem guten Teil aus in früheren Jahren erworbenen Anleihen mit einem niedrigen, überwiegend fixierten Zinskupon bestehen.