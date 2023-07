Auch in turbulenten Zeiten ist es keine Hexerei, 500.000 Euro solide in Anleihen und Aktien anzulegen. Man sollte es selbst in die Hand nehmen und sich zunächst drei Fragen beantworten.

In den vergangenen Tagen habe ich mehrere Briefe erhalten, in denen mich die Absender an mein ruhiges Depot für kleine Millionäre erinnerten, das ich 2019 beschrieben hatte. Die einzelnen Absender, überwiegend Gentlemen fortgeschrittenen Alters, fragten in besorgtem Ton, ob ich auch in stürmischen Zeiten wie Inflation, Pest und Krieg weiterhin zu meiner Mischung stehe. Ich kann Sie beruhigen, liebe Leser, ich habe nichts Besseres gefunden, sodass weiterhin der Grundsatz gilt: breite Streuung, niedrige Kosten und viel Gelassenheit!

Angst, Hektik und Unruhe dagegen sind nicht nur für die Anleger, sondern auch für alle Wertpapierdepots pures Gift. Darf ich Ihnen mein „aktualisiertes“ Menü am Beispiel von 500.000 Euro vorstellen, die in Anleihen und Aktien angelegt werden? Falls es bei Ihnen nur 250.000 Euro sind, dann halbieren Sie die Werte, und wenn Sie 2 Millionen Euro investieren wollen, dann vervierfachen Sie die Zahlen. Es geht bei allen Beträgen um die Grundsätze, und die Prinzipien sind stets gleich.