Staatseinstieg : Wenn der Rettungsfonds die Kontrolle übernimmt

Für die Rettung von Unternehmen vor der Corona-Krise will die Bundesregierung auf Instrumente zurückgreifen, die sie schon während der Bankenrettung nach der Finanzkrise 2008 erprobt hat. Damals verteilte der kurz als Soffin bezeichnete Finanzmarktstabilisierungsfonds Garantien und Kapital im Milliardenvolumen an Banken.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Um nun unverschuldet in Existenznot geratene Unternehmen zu stützen, hat die Bundesregierung Anfang der Woche ein Gesetz für einen „Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ auf den Weg gebracht, der am Freitag jetzt auch vom Bundesrat gebilligt wurde. Der Wirtschaftsfonds knüpft an die in der Finanzkrise entwickelten Rettungsregeln an.