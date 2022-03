Sprit für mehr als 2 Euro : Wie hat sich der Benzinpreis kaufkraftbereinigt entwickelt?

Historisch betrachtet war Tanken noch nie so teuer wie heute. In den 1950er Jahren gab es Super für 63 und Diesel für 33 Pfennig je Liter. Aber ist ein solcher Vergleich auch sinnvoll?

Der Benzinpreis in Deutschland ist erstmals in der Geschichte im bundesweiten Durchschnitt auf mehr als 2 Euro gestiegen. Ein Liter Super E10 kostete am Montag im Tagesdurchschnitt 2,011 Euro, Diesel 2,032 Euro. Schon seit einigen Wochen waren öfters Preise von mehr als 2 Euro an Tankstellen zu sehen, bisweilen auch schon mal für alle Spritsorten. Für den Durchschnitt in Deutschland aber ist das ein bemerkenswerter Rekord: Autofahrer müssen für Sprit so viel zahlen wie noch niemals zuvor in der Geschichte.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Wie kam es zu einem solchen Preisanstieg? Der letzte Anlass zum Schritt über die Zwei-Euro-Marke dürfte der drastischen Anstieg des Rohölpreises auf fast 140 Dollar je Barrel (159 Liter) für die Nordseesorte Brent am Montag gewesen sein – eine Reaktion auf Erwägungen in Amerika, die Sanktionen gegen Russland auch auf Öl auszuweiten. Die Spekulationen erhärteten sich am Dienstag, was den Ölpreis abermals nach oben trieb.