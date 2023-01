Spotify, Universal und Co : Das beinharte Geschäft mit Musik an der Börse

Zwei Jahre in Folge führten BTS (hier bei den Grammys 2022) die IFPI-Bestenliste der erfolgreichsten Interpreten an. Nun müssen die Band-Mitglieder in Südkorea ihren Militärdienst ableisten. Bild: dpa

Seit sieben Jahren zeigt sich immer wieder das gleiche Bild: Der globale Markt für Musikaufnahmen wächst. Auf 25,9 Milliarden Dollar belief sich der Umsatz mit Musikaufnahmen laut dem Dachverband der Labels, IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) im Jahr 2021. Die Daten veröffentlicht der Verband stets im März, und sie dürften – obgleich nicht inflationsbereinigt – auch für 2022 wieder einen Zu­wachs zeigen.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Haupttreiber ist und bleibt das Streaming. Zuletzt steuerte der Bereich 16,9 Milliarden Dollar bei, werbe- und abofinanzierte Modelle zusammengerechnet. Alle Dienste zahlen rund zwei Drittel ihres Gesamtumsatzes an die Rechteinhaber auf Seiten der Musikindustrie aus. Diese Summe beinhaltet Lizenzzahlungen für die Rechte an Aufnahmen sowie an den zugrunde liegenden Texten und Kompositionen. Letztere werden in der IFPI-Statistik nicht erfasst.