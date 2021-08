Hohe Vergütungen : Mehr Einkommensmillionäre in deutschen Banken

Die Zahl der Spitzenverdiener verändert sich kaum in Europa, steigt aber in Deutschland um fast ein Zehntel. Das Top-Gehalt beträgt 16 Millionen Euro.

Europaweit ist die Zahl der Bankenmitarbeiter im Jahr 2019 mit einem Jahresverdienst von mehr als 1 Millionen Euro stabil geblieben. Doch in Deutschland ist sie um 9,3 Prozent auf 492 Personen gestiegen. Wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Vergütungsstatistiken der EU-Bankenaufsicht Eba hervorgeht, hat der bestverdienende Mitarbeiter deutscher Kreditinstitute 16,2 Millionen Euro verdient. Davon entfiel mit 12,7 Millionen Euro der überwiegend größte Teil auf variable Bestandteile, also auf erfolgsabhängige Boni. Dahinter liegen zwei weitere Spitzenverdiener, die sich über ein zweistelliges Millionengehalt freuen durften.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Dass die Zahl der Spitzenverdiener in Deutschland zugenommen hat, führt die in Paris sitzende Eba auf die Verlegung von Bankgeschäft aus Großbritannien nach Kontinentaleuropa im Zuge des Brexits zurück. Viel Geschäft wurde aus London nach Frankfurt transferiert, in erster Linie von amerikanischen Banken wie zum Beispiel J.P. Morgan oder Goldman Sachs. Neben Deutschland stieg die Zahl der Spitzenverdiener in Frankreich mit 15,4 Prozent auf 270 und in Italien um 17 Prozent auf 241 ebenfalls deutlich. In Europa blieb sie mit 4963 Personen nahezu unverändert.

Londoner Banker erhält 65 Millionen Euro

Das Berichtsjahr 2019 schließt zum letzten Mal den Bankenstandort Großbritannien in die Analyse der EU-Aufsicht ein. Dort kam der bestverdienende Mitarbeiter auf ein Jahresgehalt von sogar fast 65 Millionen Euro. Fünf weitere Bankmanager verdienten mehr als 20 Millionen Euro im Jahr 2019. Auch insgesamt zeigen die Zahlen, dass die Banken in London ihre Top-Kräfte am besten entlohnen. Dort nahm die Zahl der Einkommensmillionäre zwar leicht um 95 auf 3519 Personen ab. Doch entfallen von der Gesamtvergütung der Spitzenverdiener, die der Eba zufolge 2019 rund 9,9 Milliarden Euro betragen hat, allein 7,3 Milliarden Euro auf Großbritannien.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

An zweiter Stelle folgt mit großem Abstand Deutschland. Hier erhielten die Top-Banker 852 Millionen Euro. Dahinter liegen Frankreich mit 467 Millionen Euro, Italien mit 419 Millionen Euro und Spanien mit 375 Millionen Euro. Die Gesamtvergütung in Europa teilte sich 2019 zu 4,3 Milliarden Euro auf Fixgehalt und zu 5,6 Milliarden Euro auf Boni auf. Nach Angaben der Eba ist das Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung gegenüber dem Jahr 2018 von 139 auf 129 Prozent zurückgegangen.

Mehr zum Thema 1/

Wie schon in den Jahren zuvor, verdienen die im Kapitalmarktgeschäft tätigen Investmentbanker am meisten. Deren 2535 Spitzenkräfte kamen 2019 auf eine Gesamtvergütung von knapp 5 Milliarden Euro, davon 2,7 Milliarden Euro über Erfolgsprämien. Die 891 im Vorstand tätigen Manager erhielten knapp 2 Milliarden Euro, davon 985 Millionen Euro als Boni. In den vergangenen Jahren haben sich die Verdienstmöglichkeiten in der Vermögensverwaltung deutlich verbessert. Die hier tätigen 516 Top-Verdiener wurden mit 1,1 Milliarden Euro entlohnt. Davon entfielen alleine 848 Millionen Euro auf Boni, was die Eba kritisch sieht. Denn das Verhältnis in der Vermögensverwaltung habe sich zwar zwischen 2018 und 2019 von 378 auf 339 Prozent reduziert, liebe aber noch immer deutlich über dem Höchstwert von 200 Prozent.

Die Boni-Zahlungen sind seit der Finanzkrise im Jahr 2008 Ziel strengerer Auflagen. Ein Teil der für ein Geschäftsjahr zugesagten Prämien muss über mehrere Jahre zurückgehalten werden, um sicher zu gehen, dass die Geschäfte später zu keinen Verlusten führen.