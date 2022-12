12,9 Milliarden Euro : Großzügigere Spenden, weniger Spender

Ob in die Büchse oder per Überweisung – die Spender greifen tiefer ins Portemonnaie. Bild: Hannah Aders

Weihnachtszeit ist Spendenzeit. Das verrät schon der Blick auf die Spendenstatistik. Nach der seit 2005 vom Deutschen Spendenrat veröffentlichten „Bilanz des Helfens“ fallen rund 20 Prozent des jährlichen Spendenaufkommens im Dezember an. Selbst 2021, als die Flutkatastrophe an der Ahr Deutschland erschütterte, wurden im Dezember 50 Prozent mehr gespendet als im Juli, obwohl das Aufkommen in dem Sommermonat um rund drei Viertel höher war als in den Jahren davor. Die auffällige Konzentration auf das Jahresende mag zum einen der Tatsache geschuldet sein, dass sich über Spenden die Einkommensteuerlast drücken lässt, denn schließlich sind diese als Sonderausgaben abzugsfähig. Zum anderen aber ist Weihnachten traditionell nun einmal das Fest des Schenkens.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das Spendenaufkommen in Deutschland hat sich nach Zahlen des DIW und des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen DZI zwischen 2009 und 2021 auf 12,9 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Auffällig ist, dass die Höhe der Geldspenden zwischen dem Beginn des Jahrtausends und dem Jahr 2012 im Wesentlichen der Entwicklung der verfügbaren Einkommen folgte, sich die Entwicklung seitdem aber entkoppelt zu haben scheint und die Spenden deutlich stärker stiegen. Auch in realen Werten ist seit 2009 ein verstärkter Anstieg der Geldspenden zu verzeichnen.