Es ist nun zehn Jahre her, dass die Sparkassen unfreiwillig in den Fokus der Öffentlichkeit gerieten. Kurz vor Jahresende 2012 war das, Peer Steinbrück wollte damals für die SPD Bundeskanzler werden. Steinbrück sagte in einem Interview einen Satz über Angela Merkel, der ihm danach als Geldgier ausgelegt wurde: „Nahezu jeder Sparkassendirektor in Nordrhein-Westfalen verdient mehr als die Kanzlerin.“ Zugleich war es aber auch eine Aussage, die nicht wenige aufhorchen ließ. Denn mit einem hatte Steinbrück tatsächlich recht: Ein Leiter einer Sparkasse kann in Deutschland mehr verdienen als der Regierungschef.

Die Aussage gilt bis heute. In einer Untersuchung der Zeppelin Universität aus dem Herbst 2022 kam heraus: Sparkassenchefs großer Institute mit mindestens 670 Mitarbeitern erhalten im Durchschnitt 466.000 Euro im Jahr, selbst bei weniger als 375 Mitarbeitern sind es noch immer 314.000 Euro im Mittel. Eine stolze Bezahlung, die der Rechtfertigung bedarf. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) teilt auf Anfrage mit: „Vorstände von Sparkassen haben eine hohe Verantwortung für die jeweilige Region und die Menschen, die in ihr leben.“