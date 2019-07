Prämiensparen : Sparer müssen sich auf Kündigungen gefasst machen

Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis warnte in der vergangenen Woche, dass die Null- und Negativzinsen der Europäischen Zentralbank „für jeden in diesem Land“ deutlich spürbar werden, wenn die lockere Geldpolitik weiter anhält oder verschärft wird. Was damit gemeint sein dürfte, haben einige Sparkassenkunden bereits zu spüren bekommen.

So hat die Sparkasse Nürnberg 21.000 langfristige Sparverträge gekündigt, die den Kunden besonders hohe Prämien garantieren. „Wir können keine Zinsen zahlen, die nicht marktgerecht sind“, begründete eine Sprecherin der Sparkasse die Maßnahme gegenüber der F.A.Z. Betroffen seien 16.000 Kunden, von denen einige mehr als nur einen Prämiensparvertrag abgeschlossen hatten.

Die „Bild“ hatte am Montag über einen Sparer berichtet, der zuletzt jährlich 2500 Euro Zinsen bekam und gegen die Kündigung seines Vertrags klagen will. Marktfern an solchen Verträgen sind die hohen Prämien in Höhe von bis zu 50 Prozent der in einem Jahr eingezahlten Sparbeträge aus Sicht der Sparkasse, weil zum Zeitpunkt der bis zum Beginn der 1990er-Jahre zurückreichenden Vertragsabschlüsse das Zinsniveau deutlich höher war.

Verleiht die Sparkasse die Spareinlagen als Kredit weiter, verdient sie gemessen am aktuellen Zinsniveau weniger damit, als sie den Sparern zahlen muss. Betriebswirtschaftlich ist es also nachvollziehbar, dass das Unternehmen einen Ausweg aus den Altverträgen sucht.

Die Sparkasse Nürnberg ist nicht das erste Kreditinstitut, dass sich mit Kündigungen vor hohen Belastungen durch alte Sparverträge zu retten versucht. Eine ähnliche Debatte lief bereits bei Bausparkassen, die hochverzinste Verträge mit dem Mittel der Kündigung loswerden wollten.

Der Bundesgerichtshof hatte diesen Kündigungen mit einem Urteil aus dem Februar 2017 allerdings einen engen Rahmen gesetzt. Das Aktenzeichen lautet XI ZR 185/16. Die Richter stellten dabei auf die Zuteilungsreife des Bausparvertrags ab. Das heißt: Ruft der Kunde sein angespartes und weiter verzinstes Guthaben zehn Jahre lang nicht ab, um mit dem Geld eine Immobilie zu kaufen oder zu bauen, darf die Bausparkasse kündigen. Das ist nachvollziehbar, schließlich liegt der Zweck des Bausparens darin, Geld für ein Eigenheim anzusparen und nicht darin, über dem Marktzins liegende Renditen zu erwirtschaften. Kündigungen vor der Zuteilungsreife dagegen halten vor Gericht meist nicht.

Auch die Nürnberger Sparkasse beruft sich bei ihren Kündigungen auf eine höchstrichterliche Leitlinie. So hat der Bundesgerichtshof am 14. Mai 2019 im Fall der Sparkasse Stendal entschieden, dass Sparverträge kündbar sein können, wenn der Sparer die versprochenen Höchstprämien erhalten hat. In diesem Fall waren bis zum Ablauf des 15. Jahres jährlich steigende Prämien vereinbart, eine feste Laufzeit gab es nicht.

Nach Ansicht von Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg führt das Urteil jedoch nicht dazu, dass Kündigungen generell zulässig seien. So müsse sich die Sparkasse an die in einem Vertrag vereinbarte Laufzeit halten, auch wenn die vereinbarte Prämienhöhe bereits erreicht sei.

Wie eine Sprecherin der Sparkasse Nürnberg der F.A.Z. sagte, sei das Geldinstitut nach dem Juli 2007 dazu übergegangen, die Sparverträge nur noch mit festen Laufzeiten von 25 Jahren abzuschließen. Von den aktuellen Kündigungen betroffen seien jedoch nur Verträge ohne feste Laufzeit. Bei den gekündigten Verträgen habe sich die Sparkasse auf ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen berufen, die ein ordentliches Kündigungsrecht mit einer Frist von drei Monaten vorsähen.

Den insgesamt 390.000 Privatkunden der Nürnberger Sparkasse sei laut der Sprecherin aus Sicht der Bank nicht zu vermitteln, dass einer kleiner Teil von ihnen in den Genuss außergewöhnlich hoher Zinsen komme. Mit den von Kündigungen betroffenen Kunden habe die Sparkasse in der Regel vorher gesprochen, auch um alternative Geldanlagen zu empfehlen.