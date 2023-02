Was ist dran an der Sparschwein-GmbH?

Sparen oder gründen : Was ist dran an der Sparschwein-GmbH?

Manager, Freiberufler, Unternehmer! Bestimmt verdienen Sie, wenn Sie erfolgreich sind, mindestens 250.000 Euro pro Jahr. Dann müssen Sie etwa 100.000 Euro an den Fiskus abgeben, und wenn Sie in die Kirche gehen, kommen 8000 bis 9000 Euro hinzu. Richtig? Bei dieser „Last“ ist es kein Wunder, dass sich der eine oder die andere von Ihnen für Sparschweine interessiert.

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft.

Bitte erwarten Sie jetzt nicht, dass ich Sie wie weiland Robert Lembke in seiner Quizsendung frage, welches „Schweinderl“ Sie denn gerne hätten. Stattdessen möchte ich wissen, ob Ihnen die Folgen bekannt sind, wenn Sie finanzielle Überschüsse in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung schieben, um mit der in „Fachkreisen“ so beliebten Sparschwein GmbH die Steuern zu senken.