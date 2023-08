Wenn Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier geahnt hätte, wie viel Ehre ihm nach seinem Tod zuteil werden würde, hätte er sich zu Lebzeiten wohl weniger gegrämt. Doch wie sollte er wissen, dass nach seinem Tod im Jahr 1946 sogar eine eigene akademische Gesellschaft in seinem Namen gegründet werden würde, die Bachelier Finance Society? Nichts deutete zu seinen Lebzeiten darauf hin. Dass seine Arbeiten bahnbrechende Erkenntnisse für die Finanz- und Börsenwelt bereithielten, sah damals niemand. Doch ohne den Franzosen mit dem imposanten Namen wäre die Finanzwelt heute eine andere. Eine ihrer wichtigsten Erfindungen, nämlich börsengehandelte Indexfonds (ETFs), geht auf seine intellektuelle Vorarbeit zurück.

Bachelier wurde 1870 im französischen Le Havre als Sohn eines Weinhändlers geboren, hatte aber am elterlichen Geschäft wenig Interesse. Viel lieber widmete er sich der Mathematik, zunächst mit einem gewissen Erfolg. Die Pariser Eliteuniversität Sorbonne nahm ihn an, später wurde der berühmte französische Mathematiker Henri Poincaré sein Doktorvater. Poin­caré war aber auch derjenige, der die kurze Erfolgssträhne des Weinhändlersohns abrupt beendete. Für seine Doktorarbeit hatte sich Bachelier nämlich ein Thema ausgesucht, das in den Augen der Zeitgenossen sehr neumodisch gewirkt haben muss: „die Anwendung von Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Aktienmarktoperationen“. Darauf gestoßen war der junge Mann, weil er sein Studium unter anderem durch einen Nebenjob an der Pariser Börse finanzierte.