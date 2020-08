Spac-Vehikel : Warum Blanko-Börsengänge in Amerika gerade jetzt so boomen

Warum Blanko-Börsengänge in Amerika gerade jetzt so boomen

An der Wall Street stellen Anleger schon bereitwillig Milliarden zur Verfügung, bevor ein Unternehmen überhaupt gefunden ist. Kann das auch in Deutschland funktionieren?

Die Finanzmagier der Wall Street haben einen Zaubertrick entdeckt, den sie in Zeiten unberechenbarer Aktienmärkte besonders eifrig vorführen: Den Börsengang über Zweckgesellschaften, deren Kürzel Spac für Special Purpose Acquisition Company steht. Nicht nur Stars wie der Hedgefonds-Manager Bill Ackman sammeln bereits Milliardenbeträge ein, bevor sie konkrete Investitionsobjekte bekanntgegeben hätten. Anleger vertrauen schlicht darauf, dass den Geld-Genies schon noch ein attraktives Unternehmen über den Weg laufen wird, wobei allein Übernahmephantasie die Kurse der noch leeren, aber bereits börsennotierten Spacs kräftig steigen lassen kann.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass auch das von dem ehemaligen BMW-Manager Ulrich Kranz geleitete amerikanische Jungunternehmen Canoo durch Fusion mit einem Spac an die Börse gehen wird. Canoo will Elektrofahrzeuge aller Art per Abonnement anbieten.