Investmentbanking ist eine Männerdomäne, nach wie vor. Wohl nirgendwo hält sich zur Schau gestelltes Selbstbewusstsein etwa in Form zurückgegelter Haare und schnell spurtender Wagen so hartnäckig wie bei den Mitarbeitern in den Handelssälen der Banken. Souâd Benkredda ist anders. Die zierliche Vegetarierin mit der Löwenmähne trinkt keinen Alkohol, und in ihrem Büro hängen keine Trophäen, die von begleiteten Transaktionen am Kapitalmarkt zeugen. Vielmehr liegt unscheinbar auf dem Boden ein Walking Pad, ein maximal acht Kilometer pro Stunde schnelles Laufband, auf dem Benkredda während einer Telefonkonferenz schon mal sportlich in Bewegung bleibt. Denn für ihr Hobby Yoga bleibt nicht so viel Zeit.

Die gebürtige Frankfurterin mit algerischen Wurzeln ist seit September 2022 im Vorstand der DZ Bank für das Kapitalmarktgeschäft verantwortlich und damit Chefin von 830 Mitarbeitern. Zuvor war die bald 47 Jahre alte Benkredda 16 Jahre für die Deutsche Bank tätig, die sie 2008 zur jüngsten Geschäftsführerin ernannte – damals für das Investmentbanking im Mittleren Osten und Nordafrika mit Dienstsitzen in London und Dubai.