Sorgen wegen IT-Mängel : Wie sicher sind Kundendaten bei der Bank?

Aktualisiert am

Nicht nur in der Volksbankengruppe finden Bankaufseher oft schwerwiegende Sicherheitslücken, durch die Hacker Kundendaten oder Geld erbeuten könnten. Einigen IT-Vorständen kommt das nicht ungelegen.

Schon 2009 hat die deutsche Bankenaufsicht erkannt, dass die Prozesse, die Organisation und die Führung der IT-Infrastruktur für die Sicherheit von Banken wichtig sind. Seither gehört die „IT-Governance“ zu den wesentlichen Themen der jährlichen aufsichtsrechtlichen Prüfung. Allerdings standen bei den von den Bankvorständen besonders gefürchteten Sonderprüfungen lange Risiko- und Steuerungsthemen im Vordergrund.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

So führte die Aufsicht allein in der Commerzbank nach Informationen der F.A.Z. zwischen 2009 und 2014 acht Sonderprüfungen zu Schiffskrediten durch. Deutsche Bank und Commerzbank mussten auch Sonderprüfungen wegen mangelhafter Geldwäschekontrollen über sich ergehen lassen. Nachdem aber die Europäische Bankenaufsicht (EZB) im November 2014 die Kontrolle der Großbanken federführend übernommen hat, sind Sonderprüfungen der IT fast zur Regel geworden.