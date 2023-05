Filiale der First Republic Bank in San Francisco: Das Institut hielt dem raschen Vertrauensschwund der Kunden nicht stand. Bild: AFP

Die Finanzmärkte haben am Dienstag nach einem weiteren Wochenende, an dem eine in Schieflage geratene Bank aufgefangen worden ist, zunächst gelassen reagiert. Der Notverkauf der First Republic Bank an die größte US-Bank J. P. Morgan ist seit Anfang März die dritte Rettungsaktion für eine amerikanische Regionalbank wegen Liquiditätsproblemen gewesen. Hinzu kommt die Übernahme der Credit Suisse durch den Schweizer Konkurrenten UBS, die von der Schweizer Regierung abgesichert und ebenfalls mit Sorgen vor einem dramatischen Einlagenabzug begründet wird. Angesichts dieser Vorgeschichte und neuer Zinssorgen gerieten die europäischen Bankaktien am Dienstag doch noch unter Druck. Der europäische Stoxx-Banken-Index gab um 2,4 Prozent nach. Die Titel der Deutschen Bank verloren 3,1 Prozent an Wert und die der Commerzbank um 4,2 Prozent, aber die Kursreaktion war deutlich vom 24. März entfernt, als der Deutsche-Bank-Kurs um bis zu 15 Prozent eingebrochen war.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Trotz der gelassenen Reaktion der Anleger auf die vierte Bankenschieflage binnen kürzester Zeit ist unter Aufsehern und Notenbankern eine Debatte ausgebrochen, ob die nach der Finanzkrise 2008 erlassenen Eigenkapital- und Liquiditätsregeln noch zeitgemäß sind. Bei der Silicon Valley Bank haben die Kunden in nur fünf Stunden 42 Milliarden Dollar an Einlagen abgezogen. Der Chefaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria, sprach am Dienstag auf einer Konferenz von der dunklen Seite der Digitalisierung. Diese ermögliche den Kunden einer Bank sehr schnelle Fluchtmöglichkeiten. Dadurch erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit von Schadensfällen, weil Banken, die sich in Schwierigkeiten befinden, sehr rasch die Grundlage für ein nachhaltiges Geschäftsmodell entzogen werden könne. Eine solche Geschwindigkeit des Einlagenabzugs habe es zuvor nicht gegeben, stellte Enria fest. Er hält es nun für wichtig, auch zu untersuchen, ob soziale Medien die panikartige Flucht beschleunigt hätten.